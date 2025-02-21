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رياضة

الدوري المصري، البنك الأهلى يتقدم علي الاتحاد السكندرى 2-1 في الشوط الأول

البنك الاهلي، فيتو
البنك الاهلي، فيتو

تقدم فريق نادى البنك الأهلى علي الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

 

مباراة البنك الأهلى والإتحاد السكندرى

وافتتح أسامة فيصل التسجيل مبكرًا لصالح فريق البنك الأهلي، في الدقيقة 3، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بقدم المدافع محمود شبانة، لتغير اتجاهها وتخدع الحارس المهدي سليمان.

وضاعف محمد إبراهيم التقدم لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 5، بعد عرضية أرضية متقنة من ياو أنور

 

واحرز عمرو جمعة هدف الاتحاد في الدقيقة 33

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة الإتحاد السكندرى

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة الإتحاد السكندرى
وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع..داو سيريل، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو 
خط الوسط..سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، محمد ابراهيم، احمد مدبولى 
خط الهجوم..اسامة فيصل، ياو انور 
 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
احمد صبحى، احمد سعيد، احمد ياسر ريان، مصطفى عبد الرحيم، محمد بسيونى، امير مدحت، احمد ربيع، محمد فتحى، احمد النادرى.

تشكيل الاتحاد السكندري 
 

 حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن، محمود علاء، محمود شبانة، محمد مجدي

خط الوسط: عبدالغني محمد، مورو ساليفو، كريم الديب

خط الهجوم: كريم بولوح، فادي فريد، عمرو جمال

 

ترتيب البنك الاهلي والاتحاد السكندري بالدوري


ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم، بينما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة و6 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم.

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