قناة مجانية تنقل قمة الأهلي والزمالك بالدوري

الدوري المصري، تترقب الجماهير المصرية القمة 129 بين الأهلي والزمالك والتي تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 15 من مباريات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في السابعة مساء اليوم السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

تردد بث قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الزمالك ضد الأهلي مباشر على النايل سات

ويمكنك مشاهدة ماتش الأهلي مباشر اليوم مجانًا على الهواء مباشرة عبر تردد بث قناة أون تايم سبورتس ONTime Sports HD1 عبر القمر الصناعي نايل سات عبرعبر التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة الناقلة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

وتستطيع مشاهدة ماتش الزمالك ضد الأهلي على الهواء مباشرة عبر تردد قانة on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

واقتربت مدرجات النادي الأهلي داخل ستاد القاهرة من الاكتمال قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة 129 أمام الزمالك والتي تقام في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 15 من مباريات الدوري المصري الممتاز.

يتفوق فريق الأهلي على منافسه التقليدي الزمالك وبيراميدز متصدر جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك قبل مباراته اليوم أمام الفريق الأبيض في مباراة القمة.

وأحرز الأهلي 26 هدفا كأقوى خط هجوم في بطولة الدوري المصري هذا الموسم قبل مباراة القمة المرتقبة بالجولة الـ15.

ويتواجد بيراميدز والزمالك في وصافة الأقوى خط هجوم بعدما أحرز الثنائي 25 هدفا ببطولة الدوري حتى الآن.

وخاض الأهلي 14 مباراة في الدوري المصري نجح خلالها في الفوز في عدد 9 مباريات والتعادل في 5 مباريات دون تلقي أي خسارة، وعلي الجانب الآخر خاض الزمالك 14 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مثلهما.

وتتجه أنظار جميع عشاق ومتابعي كرة القدم داخل مصر والوطن العربي، نحو ستاد القاهرة الدولي حيث تتجدد المواجهة الكلاسيكية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في القمة 129، المقرر لها مساء اليوم السبت ضمن الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 27 نقطة.

ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك

1- بيراميدز 33 نقطة

2- الأهلي 32 نقطة

3- الزمالك 27 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 23 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- بتروجيت 19 نقطة

10- فاركو 19 نقطة

11- الاتحاد السكندري 18 نقطة

12- سموحة 17 نقطة

13- زد اف سي 16 نقطة

14- غزل المحلة 14 نقطة

15- إنبي 12 نقطة

16- الإسماعيلي 12 نقطة

17- الجونة 10 نقاط

18- مودرن سبورت 9 نقاط

وانطلقت أمس الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجت مع حرس الحدود.

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها اليوم السبت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

إنبى 1-0 سموحة (انتهت)

فاركو 0-0 مودرن سبورت (انتهت)

البنك الأهلي 3-2 الاتحاد السكندري (انتهت)

بتروجيت 2-2 حرس الحدود (انتهت)

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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