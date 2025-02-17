الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يخطف فوزا قاتلا أمام الجونة بهدف نظيف

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

الدوري المصري، حقق الاتحاد السكندري فوزا قاتلا أمام الجونة، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

ونجح لاعب الاتحاد فادي فريد في خطف هدف قاتل لزعيم الثغر في مرمى الجونة في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تشكيل زعيم الثغر لمباراة الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الجونة

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

المهدي سليمان - أحمد أيمن - محمود شبانة - عبدالله بكري- كريم الديب - سمير فكري - محمد المغربي - هشام بلحة  - عمرو جمعه - مورو ساليفو - شكري نجيب.

البدلاء: صبحي سليمان - مؤمن شريف - يوسف أسامة - عبد الغني محمد - أحمد الشيمي - فادي فريد - فان ديرك - محمود علاء - مصطفى إبراهيم.

تشكيل الجونة أمام الاتحاد السكندري

فيما أعلن علاء عبد العال تشكيل الجونة لمواجهة الاتحاد السكندري وجاء على النحو التالي:

تشكيل الجونة أمام الاتحاد السكندري، فيتو
تشكيل الجونة أمام الاتحاد السكندري، فيتو

مباراة الاتحاد السكندري أمام الجونة

بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 18 نقطة تقدم بها للمركز الثامن، بجدول ترتيب الدوري المصري فيما تجمد رصيد الجونة عند 10 نقاط في المركز السادس عشر

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الاتحاد السكندري الجونة استاد الإسكندرية طلعت يوسف علاء عبد العال الاتحاد السكندري ضد الجونة

مواد متعلقة

الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على مودرن سبورت بهدف بالشوط الأول

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الاتحاد السكندري والجونة بالشوط الأول

تشكيل مباراة الإتحاد السكندري والجونة في الدوري المصري

الدوري المصري، سيراميكا يتعادل 2-2 أمام إنبي في مباراة مثيرة

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

ليفربول الإنجليزي يعلن رسميا رحيل لاعبه

أصبح حديث العالم، لحظة بكاء رئيس مؤتمر ميونخ للأمن بسبب تعرضه للتوبيخ من نائب ترامب

الأمن ينهي عملياته بقرية العفادرة بعد القضاء على محمد محسوب وأعوانه (صور)

تغيرات جديدة في أسعار زيوت سيارات موبيل خلال شهر فبراير

هتدفع غرامة، الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة بسبب فاتورة شهر يناير

لأول مرة، بقرار جمهوري تعيين نائب لرئيس جهاز الإحصاء

انخفاض أسعار البيض بالأسواق اليوم الإثنين 17/2/2025

منوعات

المزيد

العائلة المالكة الأردنية تحتفل بحفيدتهم الجديدة أمنية بأغنية سر السعادة

مفاجأة غير متوقعة، كشف سبب وفاة نجمة نتفلكس شهيرة

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين بالأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 17/2/2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم أذان الطفل وإقامة الصلاة للفرد (فيديو)

ما أفضل طريقة لاستقبال شهر رمضان؟ أسامة قابيل يوضح منظومة ثلاثية فعالة (فيديو)

هل تصفد الشياطين برمضان ولماذا يقع البعض في المعاصي؟ المفتي السابق يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية