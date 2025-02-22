الجونة يستدرج سيراميكا كليوباترا في الجولة 15 بالدوري المصري

يستضيف فريق الجونة بقيادة علاء عبدالعال المدير الفني نظيره سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي في الرابعة عصر اليوم السبت، على أرضية ملعب خالد بشارة بالغردقة، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.



ويبحث علاء عبد العال مدرب الفريق الساحلي عن استعادة الانتصارات مع الجونة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، فيما يسعى أيمن الرمادى لاستعادة الانتصارات مع سيراميكا بعدما فشل في تحقيق أي فوز آخر 4 مباريات بالدوري حيث تعادل في لقاءين وخسر مثلهما.

موقف سيراميكا كليوباترا والجونة بالدوري

ويحتل سيراميكا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة وانتصارين و4 تعادلات و8 هزائم.

وانطلقت الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجت مع حرس الحدود.

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها اليوم السبت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

إنبى 1-0 سموحة (انتهت)

فاركو 0-0 مودرن سبورت (انتهت)

البنك الأهلي 3-2 الاتحاد السكندري (انتهت)

بتروجيت 2-2 حرس الحدود (انتهت)

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل استكمال مباريات الجولة الـ 15 اليوم السبت ومواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك وديربي القناة

1- بيراميدز 33 نقطة

2- الأهلي 32 نقطة

3- الزمالك 27 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 23 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- بتروجيت 19 نقطة

10- فاركو 19 نقطة

11- الاتحاد السكندري 18 نقطة

12- سموحة 17 نقطة

13- زد اف سي 16 نقطة

14- غزل المحلة 14 نقطة

15- إنبي 12 نقطة

16- الإسماعيلي 12 نقطة

17- الجونة 10 نقاط

18- مودرن سبورت 9 نقاط



نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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