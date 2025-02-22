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الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

الفضاء، فيتو
الفضاء، فيتو

أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء أنها تخطط لإطلاق مسبار فضائي لجمع عينات من كويكب "2016 HO3".

إطلاق مسبار فضائي لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشارت المؤسسة في صفحتها على WeChat إلى أن الخبراء في الصين يستعدون لإطلاق مسبار Tianwen-2 الفضائي الذي سيقوم بجمع عينات من الكويكب المذكور لإرسالها إلى الأرض، وأن المسبر تم نقله إلى مركز Xichang الفضائي (جنوب غرب مقاطعة سيتشوان) في 20 فبراير الجاري، استعدادا لإطلاقه.

ونوهت المؤسسة إلى أنها تقوم حاليا بتقييم الحالة الفنية للمسبار، وأن موقع الإطلاق في مركز Xichang الفضائي بحالة جيدة، لذا من المفترض أن تنفذ عملية إطلاق المسبار وفق الجداول الزمنية الموضوعة.

حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري

وبالإضافة إلى جمع العينات من كويكب "2016 HO3" ستستخدم الصين مسبار Tianwen-2 لدراسة المذنب "Tianwen-2"، والذي يقع في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، والهدف من هذه المهمة هو الحصول على معلومات حول تركيب وبنية مواد المذنب والحصول على معلومات حول تطور الأجرام السماوية الصغيرة بشكل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعمل بشكل فعال في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي، وطوّرت العديد من صواريخ الفضاء والأقمار الصناعية وأطلقتها إلى المدار، كما تعمل على مشروع لاستكشاف القمر والمريخ، وعام 2024 نجحت بتنفيذ 68 عملية إطلاق فضائي.

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