جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول سلامة منتجات اللحوم (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تواصل جهودها في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزز من دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أهمية البرامج التدريبية

وأشار رئيس جامعة القناة، إلى أهمية هذا البرنامج التدريبي الذي يتناول قضية حيوية تتعلق بسلامة منتجات اللحوم، وهي مسألة ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة المستهلكين وقطاع الصناعات الغذائية.

جانب من البرنامج،فيتو

التوعية بأساليب حفظ اللحوم

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة يومين بقاعة تدريب أفراد المجتمع، جاء استجابة للحاجة الملحة إلى التوعية بأساليب حفظ وتصنيع اللحوم، وتقديم المعلومات العلمية الدقيقة حول العوامل المؤثرة في جودة وسلامة اللحوم.

جانب من البرنامج،فيتو

وأكدت أن مثل هذه البرامج تسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة باللحوم ومنتجاتها.

وقدم الدكتور علي معوض أحمد، أستاذ الرقابة الطبية على الأغذية بكلية الطب البيطري بجامعة القناة، محاضرات مكثفة تناولت الأسس العلمية لتكنولوجيا حفظ وتصنيع اللحوم، والتركيب الكيميائي لها، والمعايير التي تحدد جودتها.

كما استعرض العوامل البيئية التي تؤثر على نمو البكتيريا في اللحوم، والتي تشمل درجة الحرارة، الأوكسجين، نسبة الرطوبة، ودرجة الحموضة، موضحًا الأساليب الحديثة في حفظ اللحوم مثل التبريد، التجميد، الإشعاع، التمليح، وتقنيات الضغط العالي.

جانب من البرنامج،فيتو

جانب من البرنامج،فيتو

وأشار المحاضر إلى أهمية التبريد السليم في منع نمو البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا والإي كولاي، وشرح كيفية التعامل مع اللحوم المجمدة، والتحديات التي تواجه هذه العمليات مثل فقدان الوزن، التبخر، وجفاف طبقة الدهون.

طرق معالجة اللحوم

كما تم تسليط الضوء على طرق معالجة اللحوم المصنعة، مثل السجق، اللحم البقري المعلب، البسطرمة، والهامبورجر، موضحًا أن التقنيات الحديثة في تصنيع اللحوم تساهم في تحسين جودتها وضمان سلامتها، إذا ما تم تطبيق المعايير الصحية السليمة.

عدد المشاركين في البرنامج

وشهد البرنامج التدريبي مشاركة من 35 مستفيدًا ومستفيدة يمثلون جهات متعددة، منها مديرية الطب البيطري، مديرية التموين والتجارة، مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية الزراعة، مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، كلية الطب البيطري، كلية الصيدلة، إدارة الأوقاف، الإدارة الطبية بالجامعة، وإدارة الموارد البشرية بالجامعة.

أهمية الاستفادة من الدراسات العلمية

وفي ختام البرنامج، أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من أحدث الدراسات العلمية والتقنيات الحديثة لضمان سلامة اللحوم وتقليل المخاطر الصحية المحتملة، مشيدين بالدور التوعوي والتدريبي الذي تقدمه جامعة قناة السويس.

ونُظم البرنامج تحت إشراف كل من الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

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