الأربعاء 19 فبراير 2025
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محافظات

محطة مياه المستقبل بالإسماعيلية تستقبل وفد أجهزة المدن الجديدة (صور)

جانب من التدريب،
جانب من التدريب، فيتو

استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، ممثلى الطوارئ والأزمات بأجهزة المدن الجديدة المختلفة. 
 

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أعضاء وفد المدن العمرانية الجديدة 

وضم الوفد ممثلي فرق الطوارئ بمدن "العاشر، الشروق، العاصمة، حدائق العاصمة، القاهرة الجديدة، بدر، العبور، العبور الجديدة، 15 مايو، السويس الجديدة " بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية بمحطة مياه المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع وحدة الأزمات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك ضمن فعاليات  الدورة التدريبية " إدارة الأزمات بين الواقع والمأمول - رؤية مصر 2050 " والمقامة خلال الفترة من 17-19 فبراير 2025. 

 

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

الهدف من اللقاء 

صرح بذلك اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، مشيرا إلى أهمية تبادل ونقل الخبرات، وتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة في التعامل مع الأزمات والطوارئ، ووضع السيناريوهات وآليات إدارة الأزمات على أسس علمية مدروسة.

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

الاطلاع على التجارب العلمية للتعامل بالأماكن الضيقة 

وشهد الوفد التجارب العملية للتعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفوري مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور، وخلال الزيارة تم الرد على كافة الاستفسارات الخاصة من ممثلى الأجهزة عن آليات التعامل السريع في حالات تسرب الكلور، وغيرها من المواقف الطارئة. 
 

اهتمام الشركة بالتدريبات 

وأوضح رئيس مياه القناة أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بتدريب متخصصين في السلامة والصحة المهنية بقطاعات ومناطق شركة محافظات القناة مياه الشرب والصرف الصحى، سعيا لرفع أداء العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال فى مجال السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع الأماكن المغلقة، وتسريب الكلور.
 

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

وفى نهاية الزيارة أشاد الوفد بالجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة في مجال السلامة والصحة المهنية والطوارئ والأزمات، والاستفادة الكبيرة من التجارب العملية التى تم تنفيذها بشكل عملى والمردود الإيجابى لها بمنظومة الازمات والطوارئ.

 

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