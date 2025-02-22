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محافظ الدقهلية: استمرار أسواق اليوم الواحد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالمنصورة، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، وفي باقي المراكز، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين ومن أجل زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، والمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

استمرار الإقبال علي سوق اليوم الواحد في المنصورة 

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي وبمناسبة قرب شهر رمضان، جاري افتتاح سوق اليوم الواحد في جميع مراكز ومدن المحافظة تدريجيا لتشمل جميع المراكز بحلول الشهر المبارك، وأوضح أن سوق اليوم الواحد بالمنصورة يعرض الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 25 جنيه حتى 60 جنيها.

 وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع صور الدعم والرعاية للمواطنين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة، بأسعار مخفضة بالتوسع في إقامة منافذ البيع.

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية.

وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد تم افتتاح أكثر من معرض أهلا رمضان، بالإضافة إلى منافذ أمان، ومستقبل مصر، وضد الغلاء، ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والخضروات والفاكهة بمراكز ومدن المحافظة لتيسير تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.

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