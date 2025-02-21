محافظ الإسكندرية يفتتح ثاني معارض «أهلا رمضان 2025» ببرج العرب

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، ثاني معارض «أهلا رمضان ٢٠٢٥» بنطاق مركز ومدينة برج العرب خلف شركة الكهرباء أمام المجلس على مساحة ١٠٠٠ متر مربع، وبنسب خصم تتراوح من ١٠% إلى ٣٠% وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.





وأكد محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على زيادة المعارض والمنافذ التي تضم مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية.

وأشار الفريق/أحمد خالد إلى أن تلك المعارض تأتي بمشاركة العديد من الشركات والسلاسل التجارية والعارضين لمختلف المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، مؤكدًا استمرارية توفير جميع السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى توفير العديد من منافذ البيع المتحركة لجهاز الخدمة الوطنية ومستقبل مصر، وأمان لسهولة الوصول للأماكن النائية.

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