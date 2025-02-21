الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح ثاني معارض «أهلا رمضان 2025» ببرج العرب

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، ثاني معارض «أهلا رمضان ٢٠٢٥» بنطاق مركز ومدينة برج العرب خلف شركة الكهرباء أمام المجلس على مساحة  ١٠٠٠ متر مربع، وبنسب خصم تتراوح من ١٠% إلى ٣٠%  وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

 

كولر: عندما ترى 75 ألف مشجع يهتفون باسمك تشعر بعظمة الأهلي

القبض على المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالزاوية الحمراء



وأكد محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على زيادة المعارض والمنافذ التي تضم مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية.

وأشار الفريق/أحمد خالد إلى أن تلك المعارض تأتي بمشاركة العديد من الشركات والسلاسل التجارية والعارضين لمختلف المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، مؤكدًا استمرارية توفير جميع السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى توفير العديد من منافذ البيع المتحركة لجهاز الخدمة الوطنية ومستقبل مصر، وأمان لسهولة الوصول للأماكن النائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد حسن معارض أهلا رمضان ومدينة برج العرب شركة الكهرباء مديرية التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

حلقة نقاشية عن الإنتاج وتجديد شباب السينما المصرية بالأعلى للثقافة

كولر: عندما ترى 75 ألف مشجع يهتفون باسمك تشعر بعظمة الأهلي

القبض على المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالزاوية الحمراء

الأكثر قراءة

ثورة تشريعية في الزواج والطلاق، ولي عهد السعودية يوافق على قانون الأحوال الشخصية الجديد

على رأسهم بن شرقي، قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

ألقت نفسها دون تدخل زوجها، مصدر أمني أردني يكشف تفاصيل جديدة في حادث المصرية آية عادل

إصابة نجم الأهلي قبل مباراة القمة مع الزمالك واستبعاده من قائمة الفريق

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الجمعة

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

5 نصائح للحماية من الصدمات الكهربائية تزامنا مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار

منوعات

المزيد

ترامب يستبدل طاولته الرئاسية بسبب المخاط الأنفي لنجل إيلون ماسك

،شركة دلتا للطيران تعوض ركابها في حادث طائرة تورنتو بـ ٢.٣ مليون دولار

بعد تسببه في وفاة العشرات، أزمة الكحول المغشوش تتفاقم في تركيا

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

بكام سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في السوق؟

تعرف على أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة ٢١/٢/٢٠٢٥

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء ختام شهر شعبان واستقبال شهر رمضان

تفسير حلم السفر بالطائرة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

"فقه الصيام"، دورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة استعدادا ل رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية