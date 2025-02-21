الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يشدد على ضرورة التزام المصانع بالمعايير والاشتراطات البيئية

مرور علي المنطقة
مرور علي المنطقة الصناعية بجمصة، فيتو

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار متابعة التزام المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية، حفاظا على البيئة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي لصالح الجميع، سواء المواطنين بالحفاظ على سلامتهم وصحتهم، أو أصحاب المصانع، باستمرار عمل المصانع، وعدم توقفها عن الإنتاج لمخالفة المعايير أو الاشتراطات.

التعاون والتنسيق مستمر بشكل دائم لتذليل أي عقبات

 وأكد أن التعاون والتنسيق مستمر بشكل دائم بين المحافظة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه أصحاب المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، وإزالة أي شكوى أولا بأول، حرصا على تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، دون إخلال بالمعايير المتبعة، ودون إضرار بالبيئة.

لجنة المرور على المنطقة الصناعية بجمصة

وفي هذا السياق، وتنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، توجهت لجنة للمنطقة الصناعية بـ جمصة، للمرور على المصانع التى ينبعث منها غازات، والمنشآت التى ينتج عنها صرف صناعي، للوقوف على مدى الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى من شأنها الحد من أي ملوثات، في حالة وجودها.

 وقامت لجنة برئاسة الدكتور عماد النجار، مدير عام إدارة البيئة بالتنسيق مع، جهاز شئون البيئة، والصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور العميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي لـ المنطقة الصناعية، بالمرور على عدد من المصانع، وإجراء قياسات مداخن وسحب عينات صرف صناعي، للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعمول بها والمنصوص عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاشتراطات البيئية الصرف الصحي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المواصفات القياسية هيئة التنمية الصناعية صحة وسلامة المواطنين شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 بالدوري الأوروبي

وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة تعديات بناء بالساحل والفشن الجديدة

استمرار سوق اليوم الواحد بالمنصورة الجمعة والسبت من كل أسبوع

محافظ أسيوط يوجه بتقديم مساعدة عاجلة لأسرة المنزل المنكوب بمنفلوط (صور )

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة

أول تعليق من حماس على اتهام إسرائيل لها بشأن رفات شيري بيباس

نجوم الأهلي يتنبأون لهذا اللاعب بالتسجيل فى شباك الزمالك

تراجع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 21 فبراير 2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

نجم ليفربول السابق يتهم هالاند بالهروب من مباراة ريال مدريد

انخفاض حاد بالمحافظات والصغرى بكاترين تسجل "صفر"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع جديد في الثوم ومفاجأة عن ورق العنب

منوعات

المزيد

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

شاهد، أحداث الشغب في المدرجات التي أوقفت مباراة بالدوري الأوروبي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار سعر السكر اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

هيأ جسمك للصيام في شهر رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بزوال هذه الهموم وقدوم الفرج

دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان

كيف عاقب الله قوم لوط؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية