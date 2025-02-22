وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعلية يتفقدان معسكر القرش (صور)

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع "ويل سبرنج" لتقديم الخدمات التدريبية والرياضية للشباب والنشء

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء الجمعة، المعسكر الدائم الدولي للشباب "معسكر القرش" بالإسماعيلية، بعد الانتهاء من أعمال تطويره ودخوله مرحلة التشغيل التجريبي.

تفقد كافة المنشآت بالمعسكر

وتفقدا كافة منشآت معسكر القرش في الإسماعيلية التي تم تطويرها، واشتملت على ملعب كرة قدم قانوني، والذي يضم مدرجات وغرف لخلع الملابس، ملعب خماسي، عدد "٢" ملعب بادل، مجمع حمام سباحة "يشمل حمام سباحة نصف أولمبي وحمام سباحة أطفال"، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات تتسع لـ ٢٥٠ فردًا، مبنى إداري ، جناح أنشطة لتنس طاولة والبلياردو وورش عمل فنية، مبنى للجيم، مبنى للإقامة والإعاشة، والعديد من الأجنحة المجهزة تجهيز مميز لاستضافة الأفراد، ومطعم كبير ومسجد.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

معلومات عن إقامة المعسكر

ويقام المعسكر على مساحة ٣٩ ألف متر مربع والذي يعادل ٩ أفدنة و٧ قراريط.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية، معسكر "ويل سبرنج" تحت عنوانFATHER and child camp، ضمن المعسكرات العائلية التي يتم تنفيذها في معسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية، بهدف توطيد العلاقات الأسرية وتسليط الضوء على الدور الإيجابي للأب في تربية الأبناء، في ظل بيئة ترفيهية وتثقيفية تساعد على بناء جسور التواصل بين الأجيال.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

توقيع مذكرة تفاهم

وعقب تفقد المعسكر، شهد الدكتور أشرف صبحي واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وشركة "ويل سبرنج"، حيث قام بتوقيع مذكرة التفاهم عن وزارة الشباب والرياضة اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، وعن "ويل سبرنج " خالد فوزي رئيس مجلس الإدارة، ورئيس مجلس الأمناء للمؤسسة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

الهدف من توقيع المذكرة

تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك في تنظيم عدد من البرامج والمخيمات الشبابية المتخصصة في تنمية المهارات القيادية، وتعزيز القيم الإيجابية بين النشء والشباب، بالإضافة إلى التعاون لتنمية مدربي الاتحادات والفرق الرياضية بالتعاون مع مؤسسة 3D لتطوير المدربين على طرق وكيفية التعامل مع الرياضيين من الناحية الذهنية والنفسية، والتعاون لمساعدة الأطفال من سن (٦-١٤) سنة لتحديد الرياضة المناسبة له بنا على اختبارات ومعايير مختلفة، بجانب التعاون لتنمية الرياضين من الناحية الذهنية والنفسية والتي تنعكس بشكل مباشر على أداء اللاعب في الملعب وخارج الملعب، التطوع لتوفير أيام team building للفرق الرياضية والمنتخبات في المدن الرياضية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأكد "صبحي" أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة في مجال التنمية الشبابية، بهدف تقديم أنشطة نوعية تسهم في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير المعسكرات الشبابية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم في أنشطة بناءة ومثمرة.

وأضاف وزير الشباب أننا حريصون على أن تقدم جميع الهيئات الشبابية والرياضية من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة الخدمات وتلبية كافة احتياجات الشباب والأسرة المصرية على المستوى الرياضي والشبابي، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة المصرية لتلبية كافة متطلبات واحتياجات الشباب المصري بجميع محافظات مصر.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

و أعرب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن سعادته بمستوى المنشآت والخدمات داخل معسكر القرش بالإسماعيلية، والتي تعد إضافة قوية للبنيه الرياضية بمحافظة الإسماعيلية.

مضيفًا، أن الإسماعيلية ترحب بكافة ضيوفها وبتنظيم الفاعليات الرياضية والثقافية والترفيهية، تزامنًا مع دعوتنا بأن تكون محافظة الإسماعيلية "عاصمة للثقافة والفنون" لعام ٢٠٢٥، وتنظيم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية على مدار العام الجاري.

وأعرب ممثلو مؤسسة "ويل سبرنج" عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرين إلى أن البروتوكول سيسهم في توسيع نطاق الأنشطة المقدمة للشباب وتعزيز قدراتهم البدنية والذهنية من خلال برامج تفاعلية مبتكرة.

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