سقوط فتاة من شرفة مسكنها والأمن يحقق في الطالبية

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تكثيف جهودها لكشف ملابسات واقعة سقوط طالبة من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة الطالبية، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات واستجواب أفراد أسرتها وشهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الحادث للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وكانت البداية بتلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب، يفيد فيه بمصرع طالبة بالصف الثالث الثانوي تبلغ من العمر ١٧ عامًا إثر سقوط من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم عبد الحميد مرسي رئيس مباحث الطالبية والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين بالتحريات الأولية تبين وفاة الطالبة بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع أثناء نشرها الغسيل، وتم تحرير محضر بالوقعة وتولت النيابة التحقيق.

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