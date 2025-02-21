جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل سائق بطلق ناري بكورنيش إمبابة

شكلت قوات مباحث الجيزة فريق بحث لكشف غموض مقتل سائق بطلق ناري عثر علي جثته بمنطقة كورنيش النيل فى المسافة الفاصلة بين شبرا وإمبابة، وذلك من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث واستجواب أسرة المجني عليه وشهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة وضبط مرتكبي الواقعة.

البداية كانت ببلاغ لمدير مباحث الجيزة بالعثور علي جثة لشخص بمنطقة كورنيش النيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب بحوزته رقم قومي تبين من خلاله أنه يعمل سائق ويبلغ من العمر ٢٥ عاما، وبالفحص المبدئي للجثة تبين أن بها طلقات نارية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



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