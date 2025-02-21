بالقرب من مسكن سفاح المعمورة، إخماد حريق في شقة بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية على حريق اندلع، منذ قليل، فى شقة فى منطقة المعمورة بالقرب من شقة سفاح المعمورة التى جرى فيها اكتشاف جريمتي القتل وافتضاح أمره.

كانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من قسم شرطة المنتزة ثان وغرفة عمليات شرطة النجدة يفيد ببلاغ من الاهالى باندلاع حريق فى منطقة المعمورة بالبلد، بجوار صيدلية العائلات وبالقرب من شقة سفاح المعمورة.



وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع البلاغ والدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتبين ان الحريق فى شقة بالطابق الثالث من عقار يتكون من أربع طوابق واحترقت محتويات الصالة بالشقة والباب واسكوتر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق فيما أشار شهود عيان أن لم يسفر عن الحريق وقوع إصابات.

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