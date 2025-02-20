الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

زمن غير الجميل!

الزمن الجميل لدى البعض هو الزمن الماضي الذى ولى وانتهى، لذلك يتمنى هؤلاء العودة إليه والحياة فيه؛ لأنه بالنسبة لهم أفضل كثيرا من الزمن الحالي الذى نحياه الآن! لكن يغيب عن هؤلاء أن كل زمن يحدث فيه ما هو طيب وجميل وأيضًا ما هو سيئ وقبيح.. هكذا هي الحياة ليس طعمها دوما حلو وإنما أحيانا أيضا فيه ما هو مذاقه مر.

 
ولو استعرضنا تاريخنا كله سوف نتأكد من هذه الحقيقة، وهى أن كل أزماننا كان فيها الجميل والقبيح أيضا.. ربما يزيد الجمال أحيانا في زمن ما وربما يحدث العكس ويزيد القبيح.. فمثلا الأزمان التى عاشها المصريون تحت الاحتلال وتعرضت البلاد الأوروبية فيه للغزو زاد فيه القبح والسوء، بينما الأزمان التى تحررت فيه البلاد ونعمت باستقلالها زاد الجميل والطيب فيها، وتحققت إنجازات تقترب من المعجزات.

 
وهكذا ليس الماضى كله زمنا جميلا، مثلما أن زمننا الحالى كله سيئ وقبيح، ويفتقد جمال الماضى 
هذا هو التحليل الموضوعى لزمننا الحالى وأزماننا الماضية.. لذلك علينا أن نخلع النظارة السوداء عن أعيننا. ونبحث وننقل كل ما هو طيب وجيد في كل مجالات حياتنا المختلفة والمتعددة.

 
علينا أن نوسع نطاق الجمال في زماننا هذا ونساعده على الازدهار والانتشار.. فإن أولادنا وأحفادنا فيهم مواهب واعدة تحتاج فقط لمن يرعاها ويتبناها لكى تترعرع وتزدهر..

 

إسرائيل والجيش المصري

وقف العدوان قبل التعمير


وعلينا أن نصر على إصلاح أحوالنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لنوسع نطاق الجيد والإيجابي فيها، ليزيد الجمال في زماننا الحالى حتى فى وسط ما نواجهه من تحديات خارجية ومخاطر كبيرة في ظل عالمنا المضطرب الآن.
بذلك سيصير زماننا الحالى جميلا ولن نحتاج لاستعادة الزمن الماضى أو البكاء على أطلاله كما يفعل البعض الآن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمن الجميل الزمن الماضي الزمن الحالي فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

ما أحوجنا إليه!

اتفاق إطلاق النار!

جحيم ترامب فشنك !

ورفض أمريكي للتهجير!

خارج العقل!

الأكثر قراءة

خط الصعيد، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب (فيديو)

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

خبير اقتصادي يتوقع خفض البنك المركزي سعر الفائدة اليوم ويكشف السر

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

طقس الغد، الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

الملك سلمان يعتمد رمز الريال السعودي

بث مباشر، قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 20-2-2025

منوعات

المزيد

Rocket Lab تضع في المدار قمرا صناعيا من جيل جديد

حطام صاروخ "سبيس إكس" يهبط في حديقة منزل بولندي

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

سيلينا جوميز وجراسي أبرامز يطلقان أغنية "Call Me When You Break Up" غدًا

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 20-2-2025 بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 20-2-2025

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 20 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

منهم محامٍ ومدرس.. مهن سفاحي القرن الـ 21 وأساليب قتل ضحاياهم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام؟، المفتي السابق يحسم الجدل

تفسير حلم الجوافة في المنام وعلاقته بمال يأتي خلال أيام

الشيخ أحمد محمد عامر، 9 سنوات على رحيل أسد القراء وسفير القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية