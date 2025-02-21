حماس تعلن الإفراج عن 6 محتجزين ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل غدا

أعلنت حركة حماس، اليوم، أنها ستفرج غدًا عن ستة محتجزين إسرائيليين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أن المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم هم: إيليا كوهين، عمر توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منجستو، هشام السيد.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تنفيذ بنود اتفاق التهدئة، الذي يتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأكدت حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مشيرة إلى أن المراحل التالية من الصفقة ستُنفذ تباعًا طالما التزم الطرف الآخر بشروط التهدئة.



فيما ردت حركة حماس، اليوم الجمعة، على الانتقادات الإسرائيلية لها بشأن جثمان الأسيرة شيري بيباس وما رافقها من تهديدات واتهامات بانتهاك اتفاق التبادل.

الانتقادات الإسرائيلية لها بشأن جثمان المحتجزة شيري بيباس

وقال مسؤول في حركة حماس إن رفات الأسيرة شيري بيباس "يبدو أنها اختلطت مع بقايا بشرية أخرى وسط الأنقاض بعد غارة جوية إسرائيلية"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، أوضح المسؤول في حماس، إسماعيل الثوابتة، إن جثة شيري بيباس "تحولت إلى أشلاء بعد أن اختلطت على ما يبدو بجثامين أخرى تحت أنقاض مكان قصفته طائرات الاحتلال الحربية بشكل مقصود ومتعمد".

نتنياهو يتحمل مسؤولية مقتل شيري بيباس

وأضاف: "نتنياهو نفسه هو من أصدر أوامر القصف المباشر وبلا رحمة، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن قتلها مع أطفالها بوحشية مروعة".

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