نجاح أول جراحة للقلب بالمنظار بمنطقة القناة

نجحت مستشفيات جامعة قناة السويس في تحقيق إنجاز طبي جديد بإجراء أول جراحة قلب بالمنظار بمنطقة القناة وسيناء، في خطوة تعكس التطور المستمر للمنظومة الطبية الجامعية.

استبدال الصمام الميترالى لمرضة

حيث استقبلت المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس حالة لسيدة تبلغ من العمر 36 عاما كانت تعاني من آلام شديدة في الصدر، ونجح فريق جراحة القلب والصدر في إجراء عملية استبدال الصمام الميترالي باستخدام المنظار، من خلال فتحة صغيرة لا تتعدى 5 سم، دون الحاجة إلى شق عظمة الصدر.

جراحة متقدمة بجامعة القناة

تُعد هذه الجراحة من العمليات المتقدمة التي تتطلب مهارة جراحية عالية وتقنيات تخدير متطورة، ما يسهم في تقليل المضاعفات وتسريع تعافي المريضة.

حالة المريضة عقب إجراء الجراحة

ومن المتوقع أن تعود إلى حياتها الطبيعية خلال أسبوع واحد فقط بعد الجراحة، نظرا لما توفره هذه التقنية الحديثة من تقليل للألم وسهولة في التعافي، إلى جانب تقليل الحاجة إلى نقل الدم مقارنة بالجراحات التقليدية.

رئيس جامعة قناة السويس يقدم الشكر لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية

ومن جانبه تقدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الشكر لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية بخالص الشكر والعرفان، وإلى الدكتور محمد عمرو، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد مهدي، نائب مدير المستشفى الجامعي ومدير العمليات، على جهودهما في إنجاح هذا الإنجاز الطبي.



كما ضم الفريق الجراحي المشارك الدكتور السيد فياض، أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عبد الفتاح، مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد المصري، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد موسى، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور عبد القادر حمدي، طبيب مقيم، والدكتور أحمد الشهيدي، طبيب مقيم.

أما فريق التخدير فقد ضم الدكتور أحمد مهدي، مدرس التخدير، والدكتورة ياسمين عامر، مدرس التخدير، والدكتور إسلام جميل، مدرس مساعد التخدير، فيما أشرف على التمريض كل من أسماء حسام، وشروق أشرف، ومصطفى كمال، وأحلام محمد، وحسن السيد، وندى ربيع، وعماد ناصر، وآلاء عبد الوهاب.

و أشار الدكتور نادر نمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن هذا النجاح يأتي في إطار تطوير المنظومة الطبية ومواكبة أحدث الأساليب العلاجية، مع الاستفادة من الكوادر الطبية والتمريضية ذات الكفاءة العالية، مما يساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد أنور عبد الغني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن هذه الجراحة الكبرى التي أُجريت في قسم جراحة القلب والصدر باستخدام المنظار دون شق صدري، مشيرًا إلى أن جراحات التدخل المحدود باستخدام المنظار تُعد إنجازا طبيا يعكس التقدم الكبير الذي تشهده المستشفيات الجامعية في مجال الخدمات التخصصية الدقيقة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد على ريادة مستشفيات جامعة قناة السويس في تقديم أحدث التقنيات الطبية، بفضل إمكانياتها المتطورة وكوادرها المتميزة، في إطار التزامها الدائم بتقديم خدمات طبية متخصصة على أعلى مستوى.



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