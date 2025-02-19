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طلاب جامعة القناة يشاركون بمعسكر رالي مصر لريادة الأعمال (صور)

جانب من مشاركة الطلاب
جانب من مشاركة الطلاب بمعسكر رالى مصر

شارك فريق من طلاب جامعة قناة السويس، في Bootcamp الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 

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الهدف من إقامة المعسكر 

واستهدف البرنامج تدريب أعضاء High Board على تنفيذ خططهم بفعالية، وتعزيز قدرتهم على تطوير بيئة مثالية لدعم الطلاب في مجالات الابتكار وريادة الأعمال. 

اهتمام جامعة القناة بطلابها

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في إعداد كوادر قادرة على الإبداع والابتكار.

جانب من مشاركة الطلاب بمعسكر رالى مصر، فيتو
جانب من مشاركة الطلاب بمعسكر رالى مصر، فيتو
جانب من مشاركة الطلاب بمعسكر رالى مصر، فيتو
جانب من مشاركة الطلاب بمعسكر رالى مصر، فيتو

تمكين الشباب واكسابهم المهارات المختلفة 

مشيرًا إلى أن مشاركة طلاب جامعة قناة السويس في هذا الحدث تعكس رؤية الجامعة في تمكين الشباب وإكسابهم المهارات القيادية، مما يؤهلهم لمواكبة تطورات سوق العمل.

فتح آفاق جديدة لطلاب جامعة القناة 

وأوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذه المشاركة تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب لاكتساب خبرات عملية مباشرة في مجال ريادة الأعمال، حيث وفر Bootcamp جلسات تدريبية مكثفة، إلى جانب توجيه فردي من نخبة من الخبراء والمتخصصين، ما يساهم في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على تطوير مشاريعهم وتحقيق النجاح المهني.

جانب من مشاركة الطلاب بمعسكر رالى مصر، فيتو
جانب من مشاركة الطلاب بمعسكر رالى مصر، فيتو
جانب من مشاركة الطلاب بمعسكر رالى مصر، فيتو
جانب من مشاركة الطلاب بمعسكر رالى مصر، فيتو

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن مشاركة الطلاب جاءت بهدف التعرف على آليات تنفيذ مسابقة "رالي" داخل الجامعة، حيث شمل البرنامج شرحًا تفصيليًا لمراحل المسابقة، بدءًا من شروط التقديم وحتى خطوات التنفيذ، وذلك تمهيدًا لإطلاقها على أرض جامعة قناة السويس.

وأكد أن الجامعة تحرص على إشراك طلابها في مثل هذه البرامج المتميزة، التي تعزز من قدراتهم على التخطيط الفعّال وبناء مجتمع طلابي نشط، موضحًا أن Bootcamp قدم للمشاركين تجربة فريدة من نوعها عبر مجموعة من الجلسات التفاعلية وورش العمل المتخصصة، التي ركزت على كيفية بناء الأنشطة الفعالة وتنظيم الفعاليات الطلابية ذات التأثير المستدام.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة أفنان بركات، مدير مركز ريادة الأعمال، أن المتحدثين في المعسكر التدريبي كانوا من مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية، حيث قاموا بمراجعة خطط تنفيذ كل جامعة، مما جعل الحدث فرصة قيّمة للطلاب لتوسيع مداركهم والاستفادة من تجارب الناجحين في هذا المجال.

وقد رافقت الفريق المشارك الدكتورة سيمون جمال، وضمت قائمة الطلاب المشاركين كلًّا من معاذ أسامة عبده سيد، ويارا عبد الله حسن سالم، ومحمد أحمد محمد حافظ، وهايدي محمد صلاح حسانين، وعبد الرحمن كرم فاضل أحمد، ورنيم فراج محمود فراج.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام جامعة قناة السويس بتقديم فرص متميزة لطلابها في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، تحقيقًا لرؤية الجامعة في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل الاقتصادي بتميز وإبداع.

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