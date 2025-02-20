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خارج الحدود

المبعوث الأممي لسوريا: تشكيل حكومة سورية يمكن أن يساعد على رفع العقوبات الغربية

أحمد الشرع وبيدرسون،
أحمد الشرع وبيدرسون، فيتو

قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن يوم الخميس، إن إنشاء حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الغربية مع إعادة بناء البلاد.

 

رفع العقوبات عن سوريا 

وأضاف جير بيدرسن في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" خلال زيارة إلى دمشق: "ما أتمناه هو أنه مع تشكيل حكومة شاملة جديدة حقا في الأول من مارس فإن هذا سيساعدنا في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا أثناء حكم الأسد".

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وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت لجنة اجتماعات في مناطق مختلفة من سوريا استعدادًا لمؤتمر الحوار الوطني لرسم مستقبل البلاد السياسي والذي لم يتم إعلان موعده بعد.

وصرح بيدرسن بأن الشرع أصر في اجتماعه الأول في ديسمبر 2024 على أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، رغم أن بيدرسن حذره من أن الجدول الزمني ضيق.

وأفاد المبعوث الأممي بأنه "يعتقد أن الشيء المهم ليس ما إذا كانت المدة ثلاثة أشهر أم لا، بل ما إذا كانوا سينفذون ما قالوه طوال الوقت، وهو أن هذه ستكون عملية شاملة حيث سيتم إشراك جميع السوريين".

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سوريا العقوبات عن سوريا المبعوث الأممي إلى سوريا

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