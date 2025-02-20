وسط شغب من الجماهير، أندرلخت يتعادل مع فنربخشة 1ـ1 بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق أندرلخت البلجيكي وفنربخشة التركي بالتعادل 1ـ1 في المباراة التي تقام بينهم اليوم على ملعب لوتو بارك في إطار إياب ملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل هدف فريق فنربشخة يوسف النصيري في الدقيقة 4 وتعادل اللاعب لويس فاسكيز لفريق أندرلخت في الدقيقة 19.



وتوقفت المباراة أكثر من 10 دقائق بسب أعمال الشغب في من مشجعي الفريق التركي، ليدخل الفريقان إلى غرف تبديل الملابس وقبل أن تتدخل الشركة البلجيكية وتسيطر على الوضع.

وكان فنربخشة حقق الفوز ذهابًا في تركيا بنتيجة 3-0.

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