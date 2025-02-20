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رياضة

جالاتا سراي يودع الدوري الأوروبي على يد ألكمار

جالاتا سراي
جالاتا سراي

تعادل فريق جالاتا سراي مع نظيره ألكمار بهدفين لكل فريق في المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن منافسات إياب الملحق الفاصل المؤهل لدور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي

مباراة جالاتا سراي وألكمار

وسجل أهداف فريق ألكمارا كل من: سيا ماكوما ودينسو كاسيوس في الدقيقة 42 و55.

وجاء هدفي جالاتا سراي عن طريق فيكتور أوسيمين ورونالد سالاي في الدقائق 56 و70. 

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ألكمار بنتيجة 4ـ1، ليودع جالاتا سراي البطولة بمجموع المباراتين 6ـ3. 

روما يفوز علي بورتو 

وفاز فريق روما على نظيره بورتو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة، التي اقيمت مساء اليوم الخميس ضمن منافسات إياب الملحق الفاصل المؤهل لدور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي

وتقدم لبورتو اللاعب سامو أوموروديون في الدقيقة 27، ثم تعادل ديبالا لـ روما في الدقيقة 35، قبل أن يعود مرة أخرى ويحرز التقدم في الدقيقة 39، وأضاف الهدف الثالث اللاعب نيكولو بيسيلي في الدقيقة 83. 

وجاء هدف بورتو الثاني عن طريق دفين رينش لاعب رومال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 6+90

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جالاتا سراى ألكمار جالاتا سراي و ألكمار

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