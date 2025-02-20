الدوري الأوروبي، روما يتقدم على بورتو 1/2 في الشوط الأول

تقدم فريق روما على بورتو بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة، المقامة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات إياب الملحق الفاصل المؤهل لدور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقدم لبورتو اللاعب سامو أوموروديون في الدقيقة 27، ثم تعادل ديبالا لـ روما في الدقيقة 35، قبل أن يعود مرة أخرى ويحرز التقدم في الدقيقة 39.

وكانت مباراة الذهاب بين روما وبورتو في البرتغال قد انتهت بالتعادل 1/1.

تشكيل روما أمام بورتو في الدوري الأوروبي

تشكيل بورتو أمام روما في الدوري الأوروبي

القنوات الناقلة لمباراة روما وبورتو في الدوري الأوروبي

وسيتم بث مباراة روما وبورتو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD1.

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