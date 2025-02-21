خلي السلاح صاحي.. تنويع مصادر تسليح الجيش المصري كان هو التحدي الأكبر لـ مصر، السيسي: تطوير المصانع الحربية لتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأجهزة والمعدات الحديثة

عانت مصر عقب ثورة 25 يناير 2011 حالة من التحديات الأمنية الكبيرة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، وهذه التحديات كان لابد من مواجهتها بامتلاك قوة ردع ضد أى دولة تهدد الأمن القومى المصري، ولتعزيز القوة العسكرية المصرية التى تعتبر من أهم الجيوش فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان لابد من تطوير تسليح الجيش على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة فى مجال التسليح من خلال تنويع مصادر السلاح بالإضافة إلى تطوير المصانع الحربية لإنتاج ما يحقق الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحة والشرطة المصرية من الأسلحة والذخيرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد أكثر من مرة فى كل المحافل على أن الطفرة التسليحية التى قامت بها مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو هائلة للحفاظ على حدودنا وأمن مصر القومي، وأن مصر لا تتدخل فى شؤون الآخرين ولا تسعى للاعتداء على أى دولة.

كل ما تقوم به القوات المسلحة من تطوير يجرى وفق خطة مدروسة للتحديث للحصول على معدات تساعدها فى الحفاظ على أمن مصر القومى وحماية مقدرات الدولة خارجيًا وداخليًا فى أي وقت وتحت أي ظروف، ولضمان استقلالية الرأي المصرى.

تنويع مصادر السلاح

اتخذت مصر مبدأ تنويع مصادر السلاح للاستفادة من القدرات التسليحية الحديثة لكافة الدول المنتجة للسلاح. ولا يخفى على أحد أن تنوع مصادر السلاح يعطى استقلالية للقرار المصرى ويمنع عنها الضغط الخارجى أيًا كان مصدره. وما حدث فى أعقاب ثورة 30 يونيو وتوقف إمداد مصر بالأسلحة الهامة فى الحرب على الإرهاب كان له الأثر فى تنوع مصادر السلاح، وأصبحت القوات المسلحة الآن تمتلك أسلحة متقدمة من كافة دول العالم، قادرة على تأمين الدولة المصرية من التحديات التى تواجهها وتحقق قوة الردع لأى دولة تفكر فى المساس بمصر وشعبها على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

القوات الجوية

القوات الجوية هى اليد الطولى فى حماية سماء مصر وردع أى عدو خارج الحدود. وهى فى تطور دائم من خلال انضمام أحدث الطائرات القتالية المتعددة المهام وتضم فى صفوفها العديد من الطرازات المتقدمة أهمها الرافال الفرنسية، أحدث طائرات العالم المتعددة المهام. بالإضافة إلى أسطول الطائرات طراز إف 16 بلوك 52، الهليكوبتر الهجومى الأباتشى من أمريكا، وميج 29، والكاموف، والطائرات مى 24 من روسيا.

بالإضافة إلى التطوير الكامل فى طائرات النقل الإبرار والإنذار المبكر من طراز كاسا واليوشن والسى 130، وغيرها من طائرات البحث والإنقاذ طراز أجوستا.

تطوير الدفاع الجوي

تم تحديث شبكة الدفاع الجوى بأجهزة إنذار مزودة بأحدث أجهزة الرادارات القادرة على اكتشاف وتتبع الأهداف المعادية، متصلة بأنظمة صواريخ ذاتية الحركة ذات قدرات تدميرية عالية. وقد حصلت قوات الدفاع الجوى المصرى على المراكز المتقدمة العالمية فى تدمير الأهداف بدقة عالية.

وقد تمكنت مصر مؤخرًا من امتلاك العديد من الطائرات المسيرة والطائرات بدون طيار من الصين وبعض الدول الصديقة، أهمها طائرات S100 وطائرات الوينج لونج التى توفر دعم الحصول على المعلومات بدقة وجودة عالية.

القوات البحرية

تعتبر القوات البحرية المصرية من أقدم البحريات فى العالم وتمتلك أسطولًا بحريًا كبيرًا ساهم فى فرض السيادة المصرية على مساحة 6000 ميل بحرى بالبحر الأحمر والمتوسط. ويطلق على البحرية المصرية (سادة البحار). تم تطويرها بأحدث الأنظمة القتالية الدفاعية فى العالم. فمصر تمتلك الآن حاملتى المروحيات من طراز ميسترال وهما (جمال عبد الناصر - أنور السادات) الفرنسية الصنع المزودتين بأحدث الطائرات الهليكوبتر والأسلحة الدفاعية الروسية، بالإضافة إلى أحدث الغواصات الألمانية طراز (209/1400) المتعددة المهام والتى تعتبر أحدث الغواصات فى العالم وتستطيع البقاء فى المهام لمدة 6 شهور. كما قامت القوات البحرية بامتلاك أحدث الفرقاطات المتعددة المهام من طراز جويند وميكو 200 وفريم الرافال 1200. بالإضافة إلى القوة التصنيعية الوطنية لشركة الترسانة البحرية المصرية التى تساهم فى بناء السفن التجارية واللنشات الهجومية.

القوات البرية

تمتلك مصر أحدث الدبابات والمدافع والمدرعات-المركبات العسكرية فى المناورة ونقل الجند فى العالم، أهمها الدبابة M1A1 وحش المعارك التى يتم تصنيعها فى مصر ونمتلك منها ثانى أسطول بعد أمريكا، بالإضافة إلى ابتكار وتصنيع أحدث المدرعات التى كشف عنها خلال معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية فى دوراته الثلاث، مثل عائلة المدرعات التمساح وسينا 2000، القاذف الصاروخى رعد، وغيرهم من المدرعات لصالح القوات البرية.

الصناعات العسكرية

تعتبر مصر من أولى الدول فى منطقة الشرق الأوسط التى بدأت فى التصنيع العسكرى فى أوائل القرن الماضي. وبعد ثورة 30 يونيو، بدأت فى تطوير المصانع الحربية لتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأجهزة والمعدات الحديثة سواء فى وزارة الإنتاج الحربى أو الهيئة العربية للتصنيع، وتم كشف هذا التطور خلال معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية، حيث شهد جناح مصر العديد من الأسلحة المصرية الجديدة التى كانت مفاجأة أبهرت الدول العارضة، أهم هذه الأسلحة أنظمة الرادارات المتطورة والطائرات المسيرة والطائرات بدون طيار مثل الطائرة (أحمس).

بالإضافة إلى العربات المدرعة مثل عائلة (التمساح) وS300 ناقلات الجند المدرعة والمطوّرة والذخائر المتنوعة مثل الرشاش المتعدد وغيره من الأسلحة والذخيرة المصرية الصنع.

لم تكتف مصر بامتلاكها لأحدث الأسلحة لمجابهة التهديدات، لكنها عكفت خلال السنوات الماضية على نقل الخبرات والتدريبات المشتركة:

نقل الخبرات والتدريبات المشتركة:

التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لرفع الكفاءة القتالية العالية للقوات المسلحة والشرطة المصرية والتعرف على أحدث وسائل التدريب فى العالم.

وتساهم التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة فى رفع المستوى القتالى للفرد المقاتل واكتساب المهارات ونقل الخبرات المتقدمة فى مجال استخدام الأسلحة الحديثة وطرق التدريب المتقدمة فى ميدان القتال، والتنسيق المستمر مع هذه الدول فى مجال نقل الخبرة.

وقد حظيت مصر خلال 13 عامًا الماضية على سمعة طيبة وخبرة فى مجال الحرب على الإرهاب، مما جعلها قبلة للعديد من الدول التى تطلب المشاركة فى التدريبات معنا لنقل خبراتنا العملياتية فى القضاء على الإرهاب.

وكان حصاد عام 2024 فقط 58 تدريبًا مشتركًا، منها 48 تدريبًا داخل مصر و10 تدريبات خارجية.

فضلا عن التدريبات الداخلية مع كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وقبرص والهند وصربيا والعديد من الدول الصديقة، بالإضافة إلى المشاركة فى التدريبات المشتركة مع بعض الدول الشقيقة مثل السعودية والسودان والأردن، والخارجية مع السعودية، بلغاريا، باكستان، رواندا، صربيا، إيطاليا، اليمن، وجيبوتي.

نقلا عن العدد الورقي

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