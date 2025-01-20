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أخبار مصر

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي لأحد تشكيلات القوات الجوية والدفاع الجوي

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والذى يستمر تنفيذه على مدار عدة أيام، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لقوات الدفاع الجوي بأحدث النظم التكنولوجية بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصري وتنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.

ملخص الفكرة التعبوية للمشروع

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروع والتقارير والقرارات المنفذة من القادة على كافة المستويات واستعراض عدد من الأنشطة العملياتية للتعامل الأمثل مع الهجمات الجوية المعادية، كذلك عرض إجراءات تنظيم التعاون بين كافة الوحدات المشاركة من مختلف التخصصات , وظهر خلال تنفيذ المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عالى ومهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

التخطيط والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة مراحل المشروع , مشيدًا بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وقدرتهم على تنفيذ المهام المشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

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