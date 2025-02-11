القوات البحرية تستقبل وفدًا من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية

استقبلت أكاديمية مكافحة الحريق وحصر العطب والسلامة التابعة للقوات البحرية وفدًا من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون المستمر مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتبادل الخبرات فى العديد من المجالات.

تضمنت الزيارة المرور على الأكاديمية للإطلاع على ما تمتلكه من إمكانيات وخبرات فى مجال مكافحة الحرائق بأنواعها، أعقبه تنفيذ عدد من البيانات العملية للأنشطة التدريبية التى تنفذ بالأكاديمية بإستخدام أحدث وسائل محاكيات التدريب الواقعية، كما قام الوفد بتفقد عدد من القطع البحرية.

القوات البحرية تستقبل وفدًا من الإدارة العامة للحماية المدنية

وأعرب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة الداخلية لعقد دورات تدريبية فى مجال مكافحة الحريق بهدف تعظيم الإستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة , مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر بين الأكاديمية والإدارة العامة للحماية المدنية للإطلاع على كل ما هو جديد فى هذا المجال.

فيما أشار أعضاء الوفد إلى أهمية تلك الزيارة التى تسهم فى الإرتقاء بمستوى عناصر مكافحة الحرائق وتنمية مهاراتهم من خلال التدريب بأحدث الوسائل والمعدات التى تسهم فى تطوير قدراتهم للتعامل الأمثل مع المواقف الطارئة فى أزمنة قياسية.

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