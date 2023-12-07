الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

إقبال كبير على العربة التمساح داخل الجناح المصري في معرض إيديكس 2023

العربة التمساح،فيتو
العربة التمساح،فيتو

 لليوم الرابع تواصل فيتو رصد الجناح المصري في معرض إيديكس 2023، والذي شهد إقبالا كبيرا على العربة المدرعة التمساح.


المدرعة تمساح:
هي عائلة كبيرة من ناقلات الجند المدرعة والمُطوّرة لدى مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات بالقوات المسلحة المصرية.

التصنيع:
تقوم مصر بتوطين الصناعات العسكرية وبتعاون بين الهيئات الوطنية فيشارك في تصنيع عائلة العربة المدرعة التمساح كلا من مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي التابع لوزارة الإنتاج الحربي ومصنع «قادر للصناعات المتطورة» التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك لأغراض نقل وخدمة أفراد المشاة بالمناطق والطرق الصعبة، مع مستوى مُتقدّم من الحماية ضد التهديدات المُختلفة.

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الانتاج الحرب الجناح المصري الصناعات الهندسية الصناعات العسكرية

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