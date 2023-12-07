إقبال كبير على العربة التمساح داخل الجناح المصري في معرض إيديكس 2023

لليوم الرابع تواصل فيتو رصد الجناح المصري في معرض إيديكس 2023، والذي شهد إقبالا كبيرا على العربة المدرعة التمساح.



المدرعة تمساح:

هي عائلة كبيرة من ناقلات الجند المدرعة والمُطوّرة لدى مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات بالقوات المسلحة المصرية.

التصنيع:

تقوم مصر بتوطين الصناعات العسكرية وبتعاون بين الهيئات الوطنية فيشارك في تصنيع عائلة العربة المدرعة التمساح كلا من مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي التابع لوزارة الإنتاج الحربي ومصنع «قادر للصناعات المتطورة» التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك لأغراض نقل وخدمة أفراد المشاة بالمناطق والطرق الصعبة، مع مستوى مُتقدّم من الحماية ضد التهديدات المُختلفة.

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