إقبال كبير على العربة التمساح داخل الجناح المصري في معرض إيديكس 2023
لليوم الرابع تواصل فيتو رصد الجناح المصري في معرض إيديكس 2023، والذي شهد إقبالا كبيرا على العربة المدرعة التمساح.
المدرعة تمساح:
هي عائلة كبيرة من ناقلات الجند المدرعة والمُطوّرة لدى مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات بالقوات المسلحة المصرية.
التصنيع:
تقوم مصر بتوطين الصناعات العسكرية وبتعاون بين الهيئات الوطنية فيشارك في تصنيع عائلة العربة المدرعة التمساح كلا من مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي التابع لوزارة الإنتاج الحربي ومصنع «قادر للصناعات المتطورة» التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك لأغراض نقل وخدمة أفراد المشاة بالمناطق والطرق الصعبة، مع مستوى مُتقدّم من الحماية ضد التهديدات المُختلفة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.