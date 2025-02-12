رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التى تستضيفها جمهورية مصر العربية، والتى تأتى استمرارًا للجهود والمساعى المصرية الداعمة للشعب الليبى الشقيق وتهيئة المناخ الملائم للحوار وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف لتغليب مصلحة الدولة الليبية وشعبها الشقيق، ودعم الجهود الأممية لبعثة الأمم المتحدة التى تهدف إلى إستقرار وحدة الدولة الليبية.

وتناولت اجتماعات اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف توحيد الرؤى التى تدعم إستقرار الدولة الليبية وإتخاذ إجراءات توافقية للحفاظ على وحدة النسيج الإجتماعى الليبى وتحقيق سيادة الدولة الليبية على أراضيها.

مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجلسة الإفتتاحية تقديره للعلاقات والروابط التاريخية التى تربط الشعبين المصرى والليبى الشقيق، مشيدًا بالجهود المتواصلة للأشقاء الليبيين ومحاولاتهم لتقارب وجهات النظر لتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والتأكيد على إتفاق وقف إطلاق النار بما يدعم ركائز الأمن والإستقرار داخل الأراضى الليبية.

وأعرب أعضاء الوفد الليبى عن عميق تقديرهم للدولة المصرية لإستضافتها إجتماعات اللجنة العسكرية لتحقيق التواصل وإستمرار المناقشات التى تضع العديد من الأطروحات والأفكار القابلة للتنفيذ على مجلس التفاوض بما يعود بالنفع على الشعب الليبى.

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