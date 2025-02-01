بدرعبد العاطي: بدون حل القضية الفلسطينية لا سلام ولا استقرار لأي دولة بالمنطقة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن السياسة الخارجية للدولة يصنعها رئيس الجمهورية وهي امتداد للسياسة الداخلية، مشيرا إلى أن مصر وقبل نكبة 1948 كانت في غاية الاهتمام بفلسطين خاصة أنها ترتبط أيضا بالأمن القومي المصري.

تصريحات وزير الخارجية عن القضية الفلسطينية

وتحدث وزير الخارجية خلال ندوته بمعرض الكتاب 2025 عن تطورات الملف الفلسطيني وقطاع غزة قائلا: "نشاط مصر مستمر للوصول لحل لهذه القضية منذ نشأتها وحتى يتم التوصل لحل شامل يحفظ حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة".

سلام وأمن دول المنطقة

وتابع: "مسألة غطرسة القوة عمرها ما هتحقق السلام أو الأمن وبدون حل القضية لا سلام ولا استقرار لأي دولة في هذه المنطقة كما أن لب الصراع والتوتر في المنطقة هي القضية الفلسطينية".

أحداث 7 أكتوبر وتبعاتها

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي عن ماحدث في ٧ أكتوبر 2023: "بالفعل كان زلزالا ومصر منذ اليوم الأول تحاول جاهدة احتواء تبعات ما حدث يوم ٧ اكتوبر.. الفاتورة الإنسانية والبشرية في المقام الأول باهظة للغاية من كل ما حدث من أعمال قتل يناهز الـ ٥٠ ألف شهيد ووجود آلاف الجثث تحت الركام وما يجاوز ١٠٠ ألف جريح ومصاب".

وأردف وزير الخارجية: "لا نملك سوى أن نحيي صمود هذا الشعب العظيم المتشبث بأرضه.. كلنا رأينا مئات الآلاف تمضي وهي تعلم انها ذاهبة للمجهول والبيوت مدمرة لكن حق العودة للمنزل هي رسالة واضحة أن هذا الشعب عظيم ومتمسك بأرضه وما حدث في السابق لن يتكررلان الخروج لن يعقبه عودة".

معرض القاهرة للكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.