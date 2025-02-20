الخميس 20 فبراير 2025
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خارج الحدود

ويتكوف: خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف قوله، إن خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين.

ويتكوف يتحدث عن خطة ترامب 

وزعم  ويتكوف أن خطة ترامب بشأن غزة تتعلق برغبة الفلسطينيين في العيش هناك أو الاستقرار بمكان أفضل، مدعيا أن خطة ترامب بشأن غزة تهدف لتغيير تفكير الجميع وفعل ما هو أفضل للشعب الفلسطيني

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المرحلة الثانية من المفاوضات 

وقال ويتكوف:" نحقق الكثير من التقدم في المحادثات بشأن المرحلة الثانية وآمل أن تؤدي إلى نتائج جيدة ولدى إسرائيل خط أحمر لا يمكن لحماس تجاوزه وهو استمرار السيطرة على القطاع ويصعب إيجاد حل لهذه المشكلة".

وأضاف:" المرحلة الثانية من الصفقة يفترض أن تضع حدا للحرب في غزة وهي  أكثر صعوبة ولكن هناك فرصة للنجاح".

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