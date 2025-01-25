طارق الخولي: الاحتلال القديم ترك المنطقة مقسمة بشكل يضمن استمرار الصراعات

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إننا نوجه التحية لروح 50 ألف شهيد سقطوا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى 100 ألف من الجرحى أو ما يزيد مرور بمن سبقوهم.

ندوة بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري”

جاء ذلك، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال فعاليات معرض الكتاب، والمنعقدة تحت بعنوان “بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري”.

الاحتلال وراء تقسيم المنطقة

وأضاف “الخولي”: إننا نتساءل عن اتحاد العرب متى يحدث، لكن الاحتلال القديم ترك المنطقة وهي مقسمة بشكل يضمن استمرار الصراعات، لافتا إلى أن البعض يتساءل كيف لبلاد بها كل المقدرات والثروات والقوى البشرية والشبابية التي بها، إلا أنها لم تستطع أن تتحد أبدا بل تترك مساحات لانتزاع خيراتها.



وأشار إلى أن مصر هي الحصن المنيع للعرب، وهي المشكلة الكبيرة والمعضلة الرئيسية للقوى المحتلة، فهي تختلف عن بقية الدول، وخاصة جيشها الذي تختلف تركيبته عن تركيبة أي جيش آخر.

ونوه بأن مصر استطاعت أن تضغط؛ لإدخال المساعدات استطاعت أن تدخل أعدادا كبيرة من المساعدات لتكون الأكثر إخلاصا وصدقًا والأقل استغلالا للقضية الفلسطينية.

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