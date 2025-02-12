عبد السند يمامة يصدق على قرار تجميد عضوية أيمن محسب من حزب الوفد

أكد عباس حزين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد صدق على قرارات الهيئة العليا الأخيرة بتجميد عضوية الدكتور أيمن محسب من حزب الوفد.

قرارات الهيئة العليا لحزب الوفد



وأضاف عضو عليا الوفد لـ"فيتو " أنه صدق أيضا على باقي قرارات الهيئة العليا الأخرى التي اتخذت فى الاجتماع الأخير وهى تجديد الثقة فيه رئيسا للحزب وتحصين الجمعية العمومية وأيضا تم إزالة الدكتور أيمن محسب من رئاسة مجلس إدارة الجريدة.

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