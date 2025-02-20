أول تعليق من الزمالك على مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي بربع نهائي الكونفدرالية

قال أيمن عبد العزيز، مدرب فريق الزمالك، إن قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية جيدة نسبيًا لفريقه بمواجهة فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي: "الزمالك فريق بطل وهو حامل اللقب، والجميع يركز حاليًا على مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز".

وتابع أيمن عبد العزيز قائلًا: "اللاعبون والجهاز الفني لم يهتموا كثيرًا بقرعة الكونفدرالية، وكان هدفهم معرفة الفريق المنافس فقط، في ظل حالة التركيز من الجميع استعدادًا لمباراة القمة".

وشدد مدرب الزمالك على أن المباريات الأفريقية تشهد مفاجآت والفريق يتطلع لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب، والمنافسة على البطولة للحفاظ على اللقب".

وكان نادي الزمالك قد تلقى خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد يوم 2 أبريل المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تقام المباراة بجنوب أفريقيا، في حين ستقام مباراة العودة يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة الفائز من الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي للفائز من مواجهة المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.

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