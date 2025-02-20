تاريخ مواجهات الزمالك ضد أندية جنوب أفريقيا بعد صدام ستيلنبوش بربع نهائي الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنظيره ستيلنبوش الجنوب إفريقي.

وفي السطور التالية تعرض فيتو تقريرا عن تاريخ مواجهات الزمالك ضد أندية جنوب أفريقيا بعد صدام ستيلنبوش الجنوب إفريقي في ربع نهائي الكونفدرالية:

تاريخ مواجهات الزمالك ضد أندية جنوب أفريقيا

وخاض الزمالك 10 مباريات أمام أندية جنوب أفريقيا في جميع البطولات فاز الأبيض في 5 وخسر في مثلهم.

وبدأت مباريات الزمالك ضد أندية جنوب أفريقيا عندما واجه كايزر تشيفز عام 1993 في الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا حيث خسر الزمالك ذهابا بنتيجة 2-1، وفاز إيابا 1-0 وتأهل لربع النهائي وحقق اللقب.

وفي 2013 بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا خسر الزمالك ذهابا من أورلاندو بايرتس 4-1 فيما حقق الأبيض الفوز إيابا 2-1.

وفي عام 2015 بدور المجموعات للكونفدرالية حقق الزمالك الفوز على أورلاندو بايرتس ذهابا 2-1 وإيابا 4-1.

وفي عام 2016 خسر الزمالك بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز ذهابا وإيابا بنتيجة 2-1 و1-0، وفي نفس النسخة وصل الزمالك إلى نهائي دوري دوري أبطال إفريقيا وخسر الزمالك ذهابا 3-0 فيما فاز إيابا 1-0 وخسر اللقب.

وتعد مواجهة الزمالك وستيلنبوش الجنوب إفريقي هي الاولى بين الناديين في التاريخ.

كل ماتريد معرفته عن ستيلنبوش الجنوب إفريقي

يعد فريق ستيلنبوش من أندية جنوب إفريقيا ولكنه لا يمتلك شهرة فريق صن داونز وأورلاندو، ويحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي برصيد 23 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها في المسابقة.

وتبلغ القيمة السوقية لـ ستيلنبوش الجنوب إفريقي 11.4 مليون يورو فيما تبلغ القيمة السوقية 15.55 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

ويقود الفريق فنيا المدرب المحلي ستيف باركر.

وتلقى نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد يوم 2 أبريل المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تقام المباراة بجنوب أفريقيا، في حين ستقام تقام مباراة العودة يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن الزمالك كان تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.

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