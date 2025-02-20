الخميس 20 فبراير 2025
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رياضة

بفارق 32 مليون يورو، الأهلي يتفوق على الهلال السوداني في القيمة التسويقية

الأهلي
الأهلي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024ـ2025 عن مواجهة النادي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني.

وفي السطور التالية، نستعرض القيمة السوقية لـ الأهلي والهلال السوداني بعد صدام ربع نهائي في دوري أبطال إفريقيا. 

القيمة السوقية لـ الأهلي والهلال السوداني

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق الهلال السواني 1.58 مليون يورو. 

وبذلك يتفوق الأهلي على الهلال السوداني في القيمة التسويقية بفارق يصل إلى 32 مليون يورو. 

وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته.

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 

وشهد الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا تأهل 6 أندية عربية، هي الأهلي وبيراميدز، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الترجي التونسي، والجيش الملكي المغربي، إضافة إلى ناديي ماميلودي صن داونز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا.

بطولة كأس الكونفدرالية


أما على صعيد بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، فقد نجح الزمالك والمصري في التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث تصدر الزمالك مجموعته بينما حل المصري في المركز الثاني.

وسيواجه الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية، أحد الفرق التالية شباب قسنطينة الجزائري، ستيلينبوش الجنوب إفريقي، أو أسيك ميموزا الإيفواري.

في المقابل، سيواجه المصري، وصيف مجموعته، أحد الأندية القوية مثل اتحاد العاصمة الجزائري، نهضة بركان المغربي، أو سيمبا التنزاني.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية 

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.
وحدد كاف مواعيد مباريات دور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث ستُقام مباريات الذهاب في دوري أبطال إفريقيا أيام 1 و2 و8 و9 أبريل 2025، بينما تُلعب مباريات الذهاب في كأس الكونفدرالية يومي 2 و9 أبريل 2025 أما مباريات الإياب، فمن المقرر أن تُقام بعد أسبوع من مواجهات الذهاب.

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