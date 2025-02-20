حسين لبيب يزور أحمد عبد الحليم بالمستشفى بعد إجرائه عملية جراحية

زار حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أحمد عبد الحليم، نجم القلعة البيضاء، بالمستشفى الذي يتواجد به بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان نادي الزمالك قد أصدر بيانا رسميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتمنى فيه الشفاء العاجل للكابتن أحمد عبد الحليم لاعب الزمالك السابق.

وتعرض أحمد عبد الحليم لوعكة صحية في الفترة الأخيرة، ليخضع لعملية جراحية يوم أمس، على إثر الوعكة الصحية التى يعانى منها.

وحرص عدد كبير من أصدقاء ومحبى أحمد عبد الحليم على الاطمئنان عليه، لـ يتمنى الجميع له دوام الصحة والعافية.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي

وكان نادي الزمالك قد تلقى خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد يوم 2 أبريل المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تقام المباراة بجنوب أفريقيا، في حين ستقام مباراة العودة يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة الفائز من الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي للفائز من مواجهة المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.

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