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رياضة

ميلان يتقدم على فينورد بهدف في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا (صور)

ميلان وفينورد
ميلان وفينورد

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق إي سي ميلان على نظيره فينورد بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ملحق ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف ميلان في الدقيقة الأولى من المباراة عن طريق سانتياجو خيمينيز.

وكانت مباراة الذهاب بين ميلان وفينورد بملعب الأخير انتهت بفوز الفريق الهولندي 1-0.

تشكيل ميلان ضد فينورد 

تشكيل فينورد ضد ميلان

 

قرعة دوري أبطال أوروبا

وتقام يوم الجمعة المقبل قرعة دور الـ16 بمقر يويفا بمدينة نيون السويسرية.

ولن يتم تصنيف الفرق الصاعدة من الملحق المؤهل لدور الـ16، وستلعب مباراة الذهاب على أرضها، أمام الفرق المصنفة التي احتلت أول 8 مراكز في مرحلة الدوري، التي ضمت 36 فريقا.

 

وتقام مباريات الذهاب يومي 4 و5 مارس المقبل، فيما تقام مباريات الإياب بعدها باسبوع، ولن يكون هناك قرعة منفصلة لدور الـثمانية والدور قبل النهائي، لأن نظام القرعة المعتمد يشبه قرعة التنس، حيث يتم تحديد المباريات حتى النهائي.

الفرق المصنفة هي:

 1 – ليفربول

 2 – برشلونة

 3 – آرسنال

 4 – إنترميلان

 5 – أتلتيكو مدريد

 6 – باير ليفركوزن

 7 – ليل

 8 – أستون فيلا.

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