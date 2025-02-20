الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب إفريقي في ربع نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

 أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنظيره ستيلنبوش الجنوب إفريقي.

 

موعد مباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب إفريقي 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وستيلنبوش يوم 3 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 10 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن الزمالك كان تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.

ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس، قرعة الدور ربع نهائي لبطولة موسم 2024-2025.


وكان  الزمالك والمصري قد نجحا في التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث تصدر الزمالك مجموعته بينما حل المصري في المركز الثاني.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية 

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الزمالك و ستيلنبوش الزمالك و ستيلنبوش مباراة الزمالك و ستيلنبوش الجنوب إفريقي موعد مباراة الزمالك و ستيلنبوش الجنوب إفريقي الكونفدرالية

مواد متعلقة

تاريخ مواجهات القطبين قبل القمة 129.. الأهلي يفوز في 59 مباراة والزمالك 29.. وحسام عاشور الأكثر مشاركة بـ38 لقاء

شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وسيلتك في دوري أبطال أوروبا

أخبار الرياضة اليوم: المتحدة تعلن نقل مباريات الأهلي بكأس العالم.. الزمالك يعلن إصابة لاعبه قبل القمة.. أول رد فعل من إدارة الأبيض على تصريحات أمير عزمي المسيئة

ميلان يودع دوري أبطال أوروبا بعد التعادل أمام فينورد 1-1(صور)

بحضور وزير الرياضة، مباراة استعراضية لأساطير كرة القدم العالمية والمصرية (صور)

ترتيب الأندية المتأهلة لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا

ميلان يتقدم على فينورد بهدف في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا (صور)

دوري أبطال آسيا، الهلال يفوز على الوصل ويتأهل لثمن النهائي

الأكثر قراءة

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

الأهلي يلتقي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

خط الصعيد، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب (فيديو)

تعرف على نتائج قرعة ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية

طقس الغد، الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

بيراميدز يواجه الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

منوعات

المزيد

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

Rocket Lab تضع في المدار قمرا صناعيا من جيل جديد

حطام صاروخ "سبيس إكس" يهبط في حديقة منزل بولندي

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الكونفدرالية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالشجاعة في مواجهة الصعاب

إمام مسجد يثير الجدل، ترك المصلين فجأة بعد السجود والنشطاء يسألون عن صحة الصلاة (فيديو)

حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام؟، المفتي السابق يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية