موعد مباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب إفريقي في ربع نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنظيره ستيلنبوش الجنوب إفريقي.

موعد مباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب إفريقي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وستيلنبوش يوم 3 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 10 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن الزمالك كان تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.

ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس، قرعة الدور ربع نهائي لبطولة موسم 2024-2025.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وكان الزمالك والمصري قد نجحا في التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث تصدر الزمالك مجموعته بينما حل المصري في المركز الثاني.

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.



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