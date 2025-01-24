استباحوا بيوت الله، سرقة نعش قرية بنايوس وصنابير مسجد في أبو حماد بالشرقية (صور)

تعرض مسجد خالد بن الوليد بمركز أبو حماد محافظة الشرقية لسرقة جميع صنابير المياه الخاصة بدورات مياه المسجد أثناء أداء صلاة الجمعة.

وتفاجأ العاملون بالمسجد بسرقة جميع صنابير دورات المياه والصنابير الخاصة، حيث تبين قيام أحد الأشخاص بفك صنابير المياه وإخفائها حتى الخروج بها مستغلًّا انشغال المصلين بأداء الصلاة.

ومن جانبه قال أحد رواد المسجد إن أحد الأشخاص خلال دخوله دورة المياه من الباب الخلفي قام بفك الصنابير ووضعها داخل حقيبة والمغادرة بها، لافتًا إلى أن كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد معطلة منذ فترة ولم يتم تحرير محضر بالواقعة.

استباحوا بيوت الله، سرقة نعش بنايوس وصنابير مسجد في أبو حماد بالشرقية، فيتو

كاميرا مراقبة ترصد لحظة قيام مجهول بسرقة نعش الموتى في بنايوس

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا تم التقاطها عقب تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط أحد المساجد الكائنة بقرية بنايوس مركز الزقازيق والتى ترصد لحظة قيام مجهول يستقل دراجة نارية (تروسيكل) بسرقة نعش الموتى الخاص بالمسجد.

وقال أحد المواطنين، إن أهالي القرية تفاجأوا بعدم وجود النعش في مكانه بالمسجد، لافتًا إلى أن العاملين قاموا بتفريغ وتحليل كاميرات المراقبة الكائنة بمحيط المسجد واكتشفوا قيام سائق دراجة نارية (تروسيكل) بسرقته ومغادرة القرية..حسبي الله ونعم الوكيل فيه..هيروح من ربنا فين".

‮«‬الأوقاف»‬‭ ‬تستعين‭ ‬بشركة‭ ‬متخصصة‭ ‬لمواجهة‭ ‬ظاهرة‭ ‬سرقة‭ ‬المصلين‭ ‬في‭ ‬المساجد.. واقعة‭ ‬حذاء‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬‭‬وراء‭ ‬تحرك‭ ‬الوزارة‭ ‬

آفة‭ ‬خطيرة‭ ‬شهدتها‭ ‬المساجد‭ ‬فى‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تكررت‭ ‬حالات‭ ‬سرقة‭ ‬الأحذية‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬عدة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬وامتدت‭ ‬السرقات‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬نعش‭ ‬وترابيزة‭ ‬تغسيل‭ ‬الموتى‭ ‬فى‭ ‬مساجد‭ ‬أخرى‭ ‬وسرقة‭ ‬الهواتف‭ ‬والمصاحف‭ ‬وشنط‭ ‬المسافرين،‭ ‬وتعدى‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬سرقة‭ ‬متعلقات‭ ‬المساجد‭ ‬خاصة‭ ‬الأثرية‭ ‬منها‭.‬

استباحوا بيوت الله، سرقة نعش بنايوس وصنابيرمسجد في ابوحماد بالشرقية،فيتو1

‬وزارة‭ ‬الأوقاف:‭ ‬ضبط‭ ‬عملية‭ ‬حفظ‭ ‬المتعلقات‭ ‬الشخصية‭ ‬فى‭ ‬المساجد

من‭ ‬جانبها‭ ‬تحاول‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬ضبط‭ ‬عملية‭ ‬حفظ‭ ‬المتعلقات‭ ‬الشخصية‭ ‬فى‭ ‬المساجد‭ ‬بعدما‭ ‬أصبحت‭ ‬تلك‭ ‬الخدمة‭ ‬سبوبة‭ ‬لعمال‭ ‬المساجد‭ ‬فى‭ ‬تحصيل‭ ‬مبالغ‭ ‬هائلة‭ ‬نظير‭ ‬حفظ‭ ‬الأحذية،‭ ‬وشدد‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف،‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬بالمساجد،‭ ‬بضرورة‭ ‬أداء‭ ‬واجبهم‭ ‬الوظيفى‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يكلفون‭ ‬به‭ ‬دون‭ ‬تقاضى‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬أو‭ ‬أخذ‭ ‬أية‭ ‬مبالغ‭ ‬تحت‭ ‬أى‭ ‬مسمى‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬المساجد،‭ ‬وبخاصة‭ ‬خدمات‭ ‬حفظ‭ ‬الأحذية‭ ‬بالمساجد‭ ‬الكبرى،‭ ‬وكذلك‭ ‬خدمات‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭.‬

وقالت‭ ‬الأوقاف‭ ‬إنه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬تطوع‭ ‬أى‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬للمعاونة‭ ‬فى‭ ‬خدمة‭ ‬بيوت‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬فإنه‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك‭ ‬احتسابا‭ ‬لوجه‭ ‬الله،‭ ‬وستقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬رادعة‭ ‬تجاه‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬ستقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بإثابة‭ ‬أو‭ ‬مكافأة‭ ‬العمال‭ ‬المتميزين‭ ‬الجادين‭ ‬فى‭ ‬خدمة‭ ‬بيوت‭ ‬الله‭ ‬وأداء‭ ‬واجبهم‭ ‬الوظيفى‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬المساجد‭ ‬الكبرى‭ ‬كمساجد‭ ‬آل‭ ‬البيت‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المساجد‭ ‬الكبرى‭ ‬وفق‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬وجهد‭ ‬العامل‭.‬

استباحوا بيوت الله، سرقة نعش بنايوس وصنابيرمسجد في ابوحماد بالشرقية،فيتو2

‬مكان‭ ‬خدمة‭ ‬حفظ‭ ‬الأحذية‭ ‬عند‭ ‬أبواب‭ ‬المساجد‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬

ونبهت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المديريات‭ ‬رفع‭ ‬أى‭ ‬صناديق‭ ‬تكون‭ ‬متبقية‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬مكان‭ ‬خدمة‭ ‬حفظ‭ ‬الأحذية‭ ‬عند‭ ‬أبواب‭ ‬المساجد‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬المساجد‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يبقى‭ ‬سوى‭ ‬صناديق‭ ‬النذور‭ ‬الرسمية‭ ‬المقررة‭.‬

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