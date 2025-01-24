الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استباحوا بيوت الله، سرقة نعش قرية بنايوس وصنابير مسجد في أبو حماد بالشرقية (صور)

سرقة نعش بنايوس
سرقة نعش بنايوس وصنابير مسجد في أبو حماد، فيتو

تعرض مسجد خالد بن الوليد بمركز أبو حماد محافظة الشرقية لسرقة جميع صنابير المياه الخاصة بدورات مياه المسجد أثناء أداء صلاة الجمعة.

ضبط 9 لصوص ارتكبوا 26 جريمة سرقة دراجات نارية وماكينة رى فى الشرقية والجيزة

وتفاجأ العاملون بالمسجد بسرقة جميع صنابير دورات المياه والصنابير الخاصة، حيث تبين قيام أحد الأشخاص بفك صنابير المياه وإخفائها حتى الخروج بها مستغلًّا انشغال المصلين بأداء الصلاة.

ومن جانبه قال أحد رواد المسجد إن أحد الأشخاص خلال دخوله دورة المياه من الباب الخلفي قام بفك الصنابير ووضعها داخل حقيبة والمغادرة بها، لافتًا إلى أن كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد معطلة منذ فترة ولم يتم تحرير محضر بالواقعة.

 

استباحوا بيوت الله، سرقة نعش بنايوس وصنابيرمسجد في ابوحماد بالشرقية،فيتو
استباحوا بيوت الله، سرقة نعش بنايوس وصنابير مسجد في أبو حماد بالشرقية، فيتو

كاميرا مراقبة ترصد لحظة قيام مجهول بسرقة نعش الموتى في بنايوس

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا تم التقاطها عقب تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط أحد المساجد الكائنة بقرية بنايوس مركز الزقازيق والتى ترصد لحظة قيام مجهول يستقل دراجة نارية (تروسيكل) بسرقة نعش الموتى الخاص بالمسجد.

وقال أحد المواطنين، إن أهالي القرية تفاجأوا بعدم وجود النعش في مكانه بالمسجد، لافتًا إلى أن العاملين قاموا بتفريغ وتحليل كاميرات المراقبة الكائنة بمحيط المسجد واكتشفوا قيام سائق دراجة نارية (تروسيكل) بسرقته ومغادرة القرية..حسبي الله ونعم الوكيل فيه..هيروح من ربنا فين".

 

‮«‬الأوقاف»‬‭ ‬تستعين‭ ‬بشركة‭ ‬متخصصة‭ ‬لمواجهة‭ ‬ظاهرة‭ ‬سرقة‭ ‬المصلين‭ ‬في‭ ‬المساجد.. واقعة‭ ‬حذاء‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬‭‬وراء‭ ‬تحرك‭ ‬الوزارة‭ ‬

آفة‭ ‬خطيرة‭ ‬شهدتها‭ ‬المساجد‭ ‬فى‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تكررت‭ ‬حالات‭ ‬سرقة‭ ‬الأحذية‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬عدة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬وامتدت‭ ‬السرقات‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬نعش‭ ‬وترابيزة‭ ‬تغسيل‭ ‬الموتى‭ ‬فى‭ ‬مساجد‭ ‬أخرى‭ ‬وسرقة‭ ‬الهواتف‭ ‬والمصاحف‭ ‬وشنط‭ ‬المسافرين،‭ ‬وتعدى‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬سرقة‭ ‬متعلقات‭ ‬المساجد‭ ‬خاصة‭ ‬الأثرية‭ ‬منها‭.‬

استباحوا بيوت الله، سرقة نعش بنايوس وصنابيرمسجد في ابوحماد بالشرقية،فيتو1
استباحوا بيوت الله، سرقة نعش بنايوس وصنابيرمسجد في ابوحماد بالشرقية،فيتو1

 ‬وزارة‭ ‬الأوقاف:‭ ‬ضبط‭ ‬عملية‭ ‬حفظ‭ ‬المتعلقات‭ ‬الشخصية‭ ‬فى‭ ‬المساجد

من‭ ‬جانبها‭ ‬تحاول‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬ضبط‭ ‬عملية‭ ‬حفظ‭ ‬المتعلقات‭ ‬الشخصية‭ ‬فى‭ ‬المساجد‭ ‬بعدما‭ ‬أصبحت‭ ‬تلك‭ ‬الخدمة‭ ‬سبوبة‭ ‬لعمال‭ ‬المساجد‭ ‬فى‭ ‬تحصيل‭ ‬مبالغ‭ ‬هائلة‭ ‬نظير‭ ‬حفظ‭ ‬الأحذية،‭ ‬وشدد‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف،‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬بالمساجد،‭ ‬بضرورة‭ ‬أداء‭ ‬واجبهم‭ ‬الوظيفى‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يكلفون‭ ‬به‭ ‬دون‭ ‬تقاضى‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬أو‭ ‬أخذ‭ ‬أية‭ ‬مبالغ‭ ‬تحت‭ ‬أى‭ ‬مسمى‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬المساجد،‭ ‬وبخاصة‭ ‬خدمات‭ ‬حفظ‭ ‬الأحذية‭ ‬بالمساجد‭ ‬الكبرى،‭ ‬وكذلك‭ ‬خدمات‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭.‬

وقالت‭ ‬الأوقاف‭ ‬إنه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬تطوع‭ ‬أى‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬للمعاونة‭ ‬فى‭ ‬خدمة‭ ‬بيوت‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬فإنه‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك‭ ‬احتسابا‭ ‬لوجه‭ ‬الله،‭ ‬وستقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬رادعة‭ ‬تجاه‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬ستقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بإثابة‭ ‬أو‭ ‬مكافأة‭ ‬العمال‭ ‬المتميزين‭ ‬الجادين‭ ‬فى‭ ‬خدمة‭ ‬بيوت‭ ‬الله‭ ‬وأداء‭ ‬واجبهم‭ ‬الوظيفى‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬المساجد‭ ‬الكبرى‭ ‬كمساجد‭ ‬آل‭ ‬البيت‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المساجد‭ ‬الكبرى‭ ‬وفق‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬وجهد‭ ‬العامل‭.‬

استباحوا بيوت الله، سرقة نعش بنايوس وصنابيرمسجد في ابوحماد بالشرقية،فيتو2
استباحوا بيوت الله، سرقة نعش بنايوس وصنابيرمسجد في ابوحماد بالشرقية،فيتو2

 ‬مكان‭ ‬خدمة‭ ‬حفظ‭ ‬الأحذية‭ ‬عند‭ ‬أبواب‭ ‬المساجد‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬

ونبهت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المديريات‭ ‬رفع‭ ‬أى‭ ‬صناديق‭ ‬تكون‭ ‬متبقية‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬مكان‭ ‬خدمة‭ ‬حفظ‭ ‬الأحذية‭ ‬عند‭ ‬أبواب‭ ‬المساجد‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬المساجد‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يبقى‭ ‬سوى‭ ‬صناديق‭ ‬النذور‭ ‬الرسمية‭ ‬المقررة‭.‬

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة نعش من مسجد بالشرقية سرقات محافظة الشرقية أخبار الحوادث حوادث اليوم أخبار حوادث المحافظات حوادث محافظة الشرقية

مواد متعلقة

تتضمن مشاهد لمحمد الضيف بغرفة القيادة، القسام تبث فيديو لكواليس عملية طوفان الأقصى (فيديو)

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

أخبار الحوادث اليوم، مشاجرة بين السيدات داخل نادي الجزيرة بسبب لهو الأطفال، مقتل موظف ادعى قدرته على العلاج الروحاني بالشرقية، نص أمر إحالة "وحش الكون" إلى الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

بالزي العسكري وأسلحتهم، عناصر القسام يشاركون في تشييع روحي مشتهى وسامي عودة

وزير التعليم العالي يتوجه بالشكر لـ مدبولي لرئاسته لجنة تحكيم المشروعات الجامعية

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 23

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في سوهاج

ads

الأكثر قراءة

بسبب فيديو القبلة، الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام

رسميا، الأهلي يعلن تعاقده مع السلوفيني نيجك جراديشار

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

عز الدين الحداد يكشف خداع حماس لإسرائيل قبل طوفان الأقصى (فيديو)

ما خفى أعظم، هكذا كان يقود يحيى السنوار المقاومة فوق الأرض (فيديو)

مخالفة الذوق العام، تعرف على عقوبة أنغام وعبد المجيد عبد الله في القانون السعودي (فيديو)

مشاجرة بين السيدات داخل نادي الجزيرة بسبب لهو الأطفال

الأهلي يعلن تعاقده مع مصطفى العش قادما من زد

منوعات

المزيد

طول المدرج 500 متر فقط، مضيفة تكشف أكثر المطارات خطورة في العالم

انهيار مفاجي لمبنى سكني في مدينة قونيا وسط تركيا (فيديو)

مصرع وإصابة 15 شخصا فى انفجار داخل مصنع ذخيرة بالهند

انتشار وفاة الأطفال في المغرب، المملكة تكشف الأسباب الكاملة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

عمر مرموش على رأسها، قائمة أغلى الانتقالات للاعبين المصريين تاريخيًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان معراج النبي ﷺ غير حقيقي وكان منامًا؟ رد حاسم من يسري جبر (فيديو)

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بخبر سعيد قريبا

أمين البحوث الإسلامية بمعرض الكتاب: الإلحاد انحراف عن أسس عقلية كامنة بطبيعة الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية