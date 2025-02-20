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القبض على لص يسرق ملابس النساء من أحد المساجد بتركيا

لص يسرق، فيتو
لص يسرق، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها لجأ لص تركي، إلى التنكر بطريقة صادمة، حيث سرق ملابس نسائية من أحد المساجد ليقوم بعدها بسرقات أكبر؛ ما دفع وسائل الإعلام المحلية لإطلاق لقب "الحرباء" عليه.

 

القبض على لص يسرق ملابس النساء في تركيا 

وتعرضت استراحة مخصصة للضيوف والأطباء في مستشفى دجلة الجامعي في مدينة ديار بكر في جنوب تركيا، للسرقة من قسميها الرجالي والنسائي، قبل أن تكشف التحقيقات هوية السارق.

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و قاد تتبع كاميرات المراقبة، إلى أن السارق دخل القسم الرجالي من الاستراحة وسرق هاتفًا واحدًا، قبل أن يدخل الحمامات النسائية خِلسةً ويخرج منها مرتديًا زيًّا نسائيًّا دخل بواسطته القسم النسائي وسرق مزيدًا من الهواتف.

 

لكن الصدمة، كانت عندما كشف المزيد من الدقائق في كاميرات المراقبة، والتحقيقات، أن السارق حصل عليه من أحد المساجد التي تقدم الملابس المحتشمة لغير المحجبات عند خول المسجد.

ومع ذلك، تركت الشرطة اللص دون ملاحقة، واكتفت بمراقبة المكان بانتظار عودته للسرقة مرة أخرى بعد نجاح تجربته الأولى.

وعندما عاود اللص سرقة المكان ذاته مرة أخرى ألقت الشرطة التركية القبض عليه. 

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