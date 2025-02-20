Rocket Lab تضع في المدار قمرا صناعيا من جيل جديد

أعلنت صحيفة SpaceNews أن شركة Rocket Lab الأمريكية وضعت في المدار أول قمر من أقمار BlackSky الجديدة المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

أقمار BlackSky الجديدة المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد

وتبعا للصحيفة فإن القمر الجديد أرسل إلى الفضاء باستخدام صاروخ Electron تابع لشركة Rocket Lab، تم إطلاقه يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري تمام الساعة 02:17 بتوقيت موسكو، من مجمع إطلاق الصواريخ رقم 1 في نيوزيلندا، وبعد 55 من الإطلاق وصل القمر إلى مدار دائري يبعد عن الأرض 470 كلم.

التقاط صور عالية الدقة للأرض

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، طوّر القمر شركة BlackSky، وصمم لالتقاط صور عالية الدقة للأرض، ومن المفترض أن يستخدم للأغراض المدنية والعسكرية.

وفي يناير الماضي أشارت صحيفة SpaceNews إلى أن شركة Rocket Lab الأمريكية تخطط لإطلاق أقمار صناعية فرنسية لإنترنت الأشياء من طراز Kinéis، وفي الشهر نفسه ذكرت الصحيفة أيضا أن Rocket Lab حصلت على عقود لإطلاق أقمار شركة OroraTech الألمانية.

وكانت الصحيفة قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن Rocket Lab طورت قمرين صناعيين لإرسالهما إلى مدار قريب من المريخ بهدف دراسة الغلاف الجوي لهذا الكوكب وتفاعله مع الرياح الشمسية.

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