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اقتصاد

قبل ساعات من حسم سعر الفائدة، المستثمرين الصناعيين توجه رسالة للحكومة

محمد جنيدي نقيب المستثمرين
محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، فيتو

كشف محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، عن أبرز المطالب من الحكومة خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد المصري وتحسين المنظومة الاقتصادية، في ظل الأزمات المتتالية التي تعاني منها البلاد.

 

مطالب دعم الاقتصاد وتحسين المنظومة الاقتصادية

وقال جنيدي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن من أبرز المطالب لدعم الاقتصاد وتحسين المنظومة الاقتصادية، خفض أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تؤثر بشكل سلبي على المستثمرين، مشيرا إلى أن ارتفاع الفائدة جاء بسبب التضخم المرتفع، مما يستدعي ضرورة التركيز على خفض التضخم بشكل كبير حتى يساعد على تغيير سياسات البنك المركزي بخفض الفائدة.

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وأوضح، أن من بين المطالب أيضا، عدم تضارب السياسات وعدم استمراريتها، وأكبر دليل على ذلك أن الحكومة تقول أن تسعى لزيادة الصادرات وفي نفس الوقت تعمل على تخفيض الدعم على المصدرين 70%.

 

وأكد أنه في حال استمرار الحكومة بالقرارات ضد المصدرين سوف نفقد أسواق كبيرة خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يفسح المجال للدول الأخرى بالتصدير نتيجة الدعم الذي تقدمه للمصدرين.

 

البنك المركزي يحدد اليوم أسعار الفائدة

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماعاتها في العام 2025، لحسم أسعار الفائدة.

ويعتزم البنك المركزي إجراء 8 اجتماعات دورية داخل لجنة السياسات النقدية خلال العام 2025.

وفقا لما أعلنته لجنة السياسات النقدية، فإن أول اجتماعاتها ستكون اليوم 20 فبراير 2025، وثانيها في 17 أبريل القادم وثالثها في 22 من مايو 2025.

وتستكمل اللجنة اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم وخامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 اكتوبر من نفس العام.

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