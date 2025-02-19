الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

سعر الفائدة، كشف الدكتور علاء علي الخبير المصرفي، عن توقعاته لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدا الخميس، بشأن سعر الفائدة.

تثبيت سعر الفائدة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: نحن أقرب لتثبيت سعر الفائدة، وقد يقدم البنك المركزي على رفعها بنسبة طفيفة تصل الي 1%.



تخفيض سعر الفائدة

وأضاف: أن تخفيض سعر الفائدة في هذا التوقيت بنسبة تتراوح ما بين 2 الي 4% في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة أمر غير متوقع أو غير وارد.



سبب عدم تخفيض سعر الفائدة

وأوضح: تخفيض الفائدة قد يتسبب في سحب المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة وبالتالي سينعكس ذلك على الضغط على الدولار لذلك ليس من المتوقع حدوث أي تخفيض في الفائدة باجتماع البنك المركزي



حسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2025



وتنعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري للمرة الأولى في 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة غدا الخميس الموافق 20 فبراير 2025.

توقعات مصير أسعار الفائدة



وتشير التوقعات إلى احتمالين لا ثالث لهما؛ الأول وهو التثبيت، والآخر خفض الفائدة، واتجاه البنك نحو تخفيف التشديد فيما يخص الفائدة لاسيما مع تراجع التضخم بشكل عبرت عنه البيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي علي مدار الفترة الماضية.

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