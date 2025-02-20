الخميس 20 فبراير 2025
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اقتصاد

قبل ساعات من قرار المركزى، سعر صرف الدولار في البنوك بمنتصف التعاملات

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

أسعار الدولار اليوم، شهد  سعر صرف الدولار، حالة من الاستقرار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وذلك قبيل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس  لحسم مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة.

 

سعر الدولار لحظيا وفق آخر تحديث

وترصد “فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية. 

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

 

سعر الدولار
اسعار الدولار

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.54 جنيها للشراء و50.64 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار
اسعار الدولار

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرحوالي 50.53 جنيها للشراء و50.63 جنيها للبيع.

سعر الدولار
اسعار الدولار

 اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.52 جنيها للشراء و50.62 جنيها للبيع.

 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار
اسعار الدولار

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.53 جنيها للشراء و50.63 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار
اسعار الدولار

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في الإسكندرية حوالي 50.53 جنيها للشراء و50.63 جنيها للبيع.

مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية 

وسعر الدولار هو مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

أسعار الدولار

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

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