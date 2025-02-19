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اقتصاد

خبير اقتصادي: 42 مليار دولار حجم الديون المطلوب سدادها حتى سبتمبر 2025

هاني توفيق الخبير
هاني توفيق الخبير الاقتصادي، فيتو

أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد يبدأ وينتهي بالاستثمار والتشغيل والاستثمار الأجنبي المباشر مهم لأنه يدخل عملة أجنبية للبلاد بالإضافة إلى تشغيل وتصدير وسداد الدين، مشددًا على أن أي حل لا يتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون قاصرًا.

 

حجم الديون المستحقة على مصر خلال 2025

وأشار هاني توفيق، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن هناك 42 مليار دولار حجم الديون المطلوب سدادها في التسعة أشهر الأولى من عام 2025.

مشكلة التضخم بسبب الدولار

وأوضح: أن التضخم الحالي نشأ بسبب أن الدولار أعلى مما أدى إلى أن تكلفة المنتجات أصبحت مرتفعة وبالتالي زيادة الأسعار مرتبط بسعر الدولار وليس نتيجة زيادة الإقبال على الشراء.

 

تخفيض سعر الفائدة

وتابع: "الحلول الاقتصادية صعبة ومطلوب حزمة من السياسات المالية والتجارية وتخفيض سعر الفائدة قليلا لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمارات في مصر، فضلا عن تحفيز الاستثمار وإصلاح سلسلة الإمدادات حتى تصل البضائع لكل الناس وتشجيع الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات".

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