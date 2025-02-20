نجم ليفربول مشيدًا بـ محمد صلاح: نعلم مدى أهميته ونتمنى استمراره

أشاد أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول الإنجليزي، بزميله محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر، مشددا على أهمية الفرعون المصري للفريق.

وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر في تعادل ليفربول أمام أستون فيلا أمس الأربعاء بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتفع رصيد الريدز إلى 61 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي.

وقال أليستر عن محمد صلاح في تصريحات نشرها موقع ليفربول الرسمي: "نحن سعداء للغاية بصلاح لأننا نعلم مدى أهميته للفريق، ونريد مساعدته في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف والتمريرات الحاسمة".

وأضاف: "نأمل أن نتمكن من مواصلة العمل، وأن نتمكن من الاستمرار في تمرير الكرة له، نحن سعداء حقًا من أجله، بالطبع لم تكن نتيجة مباراة أستون فيلا الأفضل ونحن نشعر بخيبة أمل بعض الشيء بسبب النتيجة، لكن النقطة هي النقطة، وعلينا أن نستغلها ونمضي قدمًا، لأنها ستكون مهمة في النهاية".

وبشأن مواجهة مانشستر سيتي المقبلة ثم نيوكاسل، اختتم: "مباريات مهمة حقًا، هذه المباراة، مانشستر سيتي ونيوكاسل أيضًا، يتعين علينا الاستعداد والراحة، لأنها ستكون مباراة مهمة وليس لدينا الكثير من الوقت للتعافي، الآن يتعلق الأمر بالراحة والاستعداد للمباراة التالية، والتي ستكون صعبة حقًا".

وتنتظر الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024 /2025.

وتترقب الجماهير المصرية المباراة من أجل مشاهدة نجمي المنتخب الوطني محمد صلاح وعمر مرموش في مواجهة بعضهما البعض، في ظل تألق اللاعبان بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتقام مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الموافق 23 فبراير، وتنطلق صافرتها في الـ6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادله مع أستون فيلا 2-2 في مباراة مقدمة من الجولة الـ 29.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وأستون فيلا

1- ليفربول 61 نقطة

2- آرسنال 53 نقطة

3- نوتينغهام فورست 47 نقطة

4- مانشستر سيتي 44 نقطة

5- بورنموث 43 نقطة

6- تشيلسي 43 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

8- فولهام 39 نقطة

9- أستون فيلا 39 نقطة

10- برايتون 37 نقطة

11- برينتفورد 34 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 30 نقطة

13- كريستال بالاس 30 نقطة

14- إيفرتون 30 نقطة

15- مانشستر يونايتد 29 نقطة

16- وست هام يونايتد 27 نقطة

17- وولفرهامبتون 19 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط



جدول الدوري الإنجليزي

وتعادل فريق ليفربول أمام أستون فيلا بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء بالمباراة المقدمة من الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023 /2024.

وسجل محمد صلاح حضوره بقوة في المباراة بعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 30، وذلك قبل أن يصنع الهدف الثاني بتمريرة لزميله ألكسندر أرنولد في الدقيقة 61.

فيما سجل هدفي أستون فيلا كل من، تيليمنز لاعب في الدقيقة 38، وأولى ويتكينز في الدقيقة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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