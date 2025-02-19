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الدوري الإنجليزي، ليفربول يفقد نقطتين في صراع البريميرليج أمام أستون فيلا

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق ليفربول أمام أستون فيلا بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في المباراة المقدمة من الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023/2024.

وسجل محمد صلاح حضوره بقوة في المباراة بعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 30، وذلك قبل أن يصنع الهدف الثاني بتمريرة لزميله ألكسندر أرنولد في الدقيقة 61.

فيما سجل هدفي أستون فيلا كل من، تيليمنز لاعب في الدقيقة 38، وأولى ويتكينز في الدقيقة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وافتقد ليفربول أمام أستون فيلا خدمات لاعب الفريق كودي جاكبو للإصابة، وكذلك جو جوميز.

 

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كورتيس جونز، جوتا.

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وتم تبكير موعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول في البريميرليج بعدما تأهل الريدز إلى نهائي كأس كاراباو، حيث سيخوض ذلك اللقاء ضد نيوكاسل يونايتد يوم 16 مارس المقبل.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 39 نقطة في المركز التاسع.

وفاز ليفربول في مباراة الدور الأول ضد أستون فيلا على ملعب "الأنفيلد"، هذا الموسم، بهدفين دون رد.

 

أرقام محمد صلاح ضد أستون فيلا 

خاض محمد صلاح في مسيرته مع ليفربول ضد أستون فيلا 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن النجم الدولي المصري من تسجيل 7 أهداف وتمرير 4 تمريرات حاسمة، بإجمالي مساهمات تهديفية 11 هدفًا.

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