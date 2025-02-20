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رياضة

صلاح في مواجهة مرموش، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

صلاح ومرموش
صلاح ومرموش

الدوري الإنجليزي، تنتظر الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024 /2025.

وتترقب الجماهير المصرية المباراة من أجل مشاهدة نجمي المنتخب الوطني محمد صلاح وعمر مرموش في مواجهة بعضهما البعض، في ظل تألق اللاعبان بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتقام مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الموافق 23 فبراير، وتنطلق صافرتها في الـ6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادله مع أستون فيلا 2-2 في مباراة مقدمة من الجولة الـ 29.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وأستون فيلا 

1- ليفربول 61 نقطة 
2- آرسنال 53 نقطة
3- نوتينغهام فورست 47 نقطة
4- مانشستر سيتي 44 نقطة
5- بورنموث 43 نقطة
6- تشيلسي 43 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة
8- فولهام 39 نقطة
9- أستون فيلا 39 نقطة
10- برايتون 37 نقطة
11- برينتفورد 34 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 30 نقطة
13- كريستال بالاس 30 نقطة
14- إيفرتون 30 نقطة
15- مانشستر يونايتد 29 نقطة
16- وست هام يونايتد 27 نقطة
17- وولفرهامبتون 19 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 9 نقاط
 

جدول الدوري الإنجليزي

وتعادل فريق ليفربول أمام أستون فيلا بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء بالمباراة المقدمة من الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023 /2024.

وسجل محمد صلاح حضوره بقوة في المباراة بعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 30، وذلك قبل أن يصنع الهدف الثاني بتمريرة لزميله ألكسندر أرنولد في الدقيقة 61.

فيما سجل هدفي أستون فيلا كل من، تيليمنز لاعب في الدقيقة 38، وأولى ويتكينز في الدقيقة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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