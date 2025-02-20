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رياضة

سلوت يتحدث عن مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي ويعاتب مهاجمه

سلوت, فيتو
سلوت, فيتو

 تحدث آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن مواجهة مانشستر سيتي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

سلوت يتحدث عن مباراة ليفربول 

 وقال آرني سلوت في المؤتمر الصحفي عن مانشستر سيتي: أرى أنهم سيعودون، عليك أن تعاني أيضًا وتبذل جهدًا كبيرًا لإبعادهم عن مرماك. إنهم يواجهون فريقًا جيدًا أيضًا، لم يخسر في 22 مباراة بالدوري.

وأضاف  عن إصابات مانشستر سيتي:"أسلوب اللعب كان دائمًا هو نفسه طوال هذه السنوات مع بيب، سواء في برشلونة أو بايرن أو سيتي. إذا ارتدوا قمصانًا مختلفة، ستقول: 'نعم، هذا فريق بيب جوارديولا'. لكن حتى هو بحاجة إلى لاعبين بجودة عالية لتحقيق النتائج، وإذا غاب الكثير من اللاعبين في هذه الدوري، فسيكون الأمر صعبًا جدًا جدًا."

 

وعن جاهزية جاكبو مهاجم ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي قال سلوت:"آمل ذلك لكنني لست متأكدًا بنسبة 100%، ستكون الأمور متقاربة، دعونا نرى."

وعاتب سلوت مهاجمه نونيز بعد إهدار فرصة هدف محقق أمام أستون فيلا بالأمس وقال:"لقد تقبلت إضاعة الفرصه ولكن مالم أتقبله هو سلوكه بعد الفرصة، الفرصه أثرت عليه نفسيا بشكل كبير وكان هذا واضحا".

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