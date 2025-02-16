الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

يستضيف فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح نظيره ولفرهامبتون، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج" بملعب "آنفيلد".

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة الرابعة عصرًا (4.00) بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.
 ويدخل ليفربول مباراة ولفرهامبتون وهو في صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن آرسنال.

وقلص آرسنال الفارق مع ليفربول بعدما تغلب على ليستر سيتي بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة ذاتها.

ويتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه 19 نقطة.

ويأتي ليفربول من تعادل بطعم الهزيمة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، حيث اقتنص الخصم الهدف قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة التي حسمت بنتيجة 2-2.

وشهدت تلك المواجهة تسجيل محمد صلاح هدفين لصالح ليفربول، فيما تلقى كورتيس جونز والمدرب آرني سلوت ومساعده بطاقة حمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول وولفرهامبتون ليفربول ضد ولفرهامبتون ليفربول أمام ولفرهامبتون الدوري الانجليزي محمد صلاح موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

مواد متعلقة

أبرزها لقاء ليفربول ومباراتي الأهلي والزمالك بالدوري، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ليفربول يبتعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

تكشف ما يتم خلف الكواليس، رسالة مفاجئة من وكيل محمد صلاح لمدرب ليفربول

محمد صلاح الأكثر مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي خارج ملعبه (انفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الأحد 16 فبراير 2025

أسعار السمك اليوم، البلطي الأسواني يبدأ من 30 جنيهًا في سوق العبور

هيئة البث: نتنياهو يرفض إدخال كرافانات وآليات هندسية إلى غزة

الليمون البلدي بـ 43 جنيهًا، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة تبدأ من 14 جنيهًا في سوق العبور

سائق يذبح شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال يتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار بمنع دخول الكرافانات

منوعات

المزيد

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

اختفاء 151 مليون دولار من أموال إطعام الجيش الأمريكي

وكالة الأمن النووي الأمريكية تفقد التواصل مع موظفيها المفصولين

منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا تقول الملائكة للكافرين يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية