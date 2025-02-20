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12 لاعبا يظهرون للمرة الأولى في مباراة القمة.. أبرزهم جراديشار وأحمد رضا من الأهلي.. والجفلي ومصدق في الزمالك

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

 تشهد السابعة مساء يوم السبت المقبل، الموافق 22 فبراير، مواجهة نارية بين قطبي الكرة المصرية، النادي  الأهلي ونادي الزمالك، في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام.

المباراة التي ستقام على أرضية استاد القاهرة الدولي تعد واحدة من أهم الأحداث الرياضية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، حيث يجذب الديربي المصري أنظار الملايين من عشاق كرة القدم.

 

سنة أولى قمة بالأهلي

ويأتي الأهلي إلى هذه المواجهة بحماس كبير، خاصة مع تواجد خمسة لاعبين مرشحين للظهور لأول مرة في مباراة قمة أمام الزمالك، ومن بين هؤلاء اللاعبين مصطفى العش، الذي انتقل إلى الأهلي مؤخرًا على سبيل الإعارة من نادي زد، وأحمد رضا، الصفقة الجديدة التي انضمت للنادي قادمة من نادي بتروجيت، كما يبرز اسم السولفيني نيتس جراديشار، المهاجم الجديد الذي انتقل من الدوري المجري، والذي يُعوّل عليه لقيادة هجوم الأهلي بعد إصابة وسام أبو علي.

ويشهد الأهلي ظهور محمد عبد الله، الصاعد الذي تألق في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي، حيث ساهم في فوز فريقه برباعية نظيفة، كما يظهر عمر الساعي، لاعب الإسماعيلي السابق الذي انتقل للأهلي في بداية الموسم ولكن لم يشارك في أي مباراة قمة حتى الآن.

سنة أولى قمة بالزمالك

من جهته، يستعد الزمالك لهذه المواجهة بتواجد سبعة لاعبين من المتوقع أن يشاركوا لأول مرة في الديربي المصري، من بينهم أحمد حسام، الذي انتقل حديثًا من نادي الجونة، ومحمد السيد، الناشئ الصاعد الذي يلقى ثقة كبيرة من المدربين السابق والحالي للفريق. كما يظهر محمد عاطف، القادم من نادي طنطا، والذي لم يشارك في أي مباراة قمة سابقة.

ويشهد الزمالك أيضًا تواجد الصفقات الجديدة مثل اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق والتونسي أحمد الجفلي، الذين انضموا حديثًا لصفوف الفريق بالإضافة إلى ذلك، يعود حسام أشرف إلى الفريق بعد انتهاء إعارته من نادي بلدية المحلة، بينما يشارك الناشئ أحمد محمود، الذي لعب في المباراة الأخيرة أمام بتروجيت.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام المباراة في السابعة مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، وستبث عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وهذه المواجهة تعد واحدة من أهم الأحداث الرياضية هذا الموسم، حيث يتطلع كل من الأهلي والزمالك لتأكيد تفوقهما وتحقيق النقاط الثمينة في سباق اللقب.

وتعد هذه المباراة فرصة للاعبين الجدد في كلا فريقي الأهلي والزمالك لإثبات وجودهم وكتابة أسمائهم في تاريخ الديربي المصري، الذي يظل دائمًا محط أنظار عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي.

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